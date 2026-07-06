Detinguda una dona per llogar 21 narcopisos a Barcelona
ACN
Els Mossos d’Esquadra han detingut dues persones –una dona de 64 anys i un home de 21– i han desmantellat dos punts de venda de droga al districte de Ciutat Vella de Barcelona i a Badalona (Barcelonès). Les detencions van tenir lloc els dies 29 i 30 de juny. La dona arrestada estava especialitzada a arrendar immobles que posteriorment destinava al tràfic i consum de substàncies estupefaents. Dels 35 immobles que hauria llogat, almenys 21 haurien sigut utilitzats directament com a punts de venda de cocaïna i crac.
La dona, que ja va ser detinguda el novembre de l’any passat en un dispositiu contra punts de venda de droga a l’Eixample i Ciutat Vella, no es limitava a figurar com a titular dels contractes d’arrendament sinó que participava activament en la gestió dels narcopisos. De fet, l’arrestada acumula antecedents per delictes contra la salut pública i falsificació documental.
L’altre detingut en l’operació policial també té diversos antecedents per delictes contra la salut pública, lesions i furts.
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