L’Espanya buidada tem col·lapses en pobles i carreteres per l’eclipsi
Els municipis esperen milions de desplaçaments, però la DGT encara no ha ultimat un pla de gestió per al 12 d’agost. Diverses comunitats prohibeixen la circulació de camions i Navarra i Aragó opten per cobrar entrada.
Roberto Bécares
"Les previsions d’assistència són molt importants i la realitat és que no sabem si estarem preparats. Desconeixem si vindran cent, mil o 10.000 persones". Francisco Rodríguez és alcalde d’Urueña, un bonic poble emmurallat de Valladolid que ha sigut elegit per la Junta de Castella i Lleó com una de les 73 localitats recomanades per veure l’eclipsi solar del 12 d’agost vinent.
Als afores del poble s’ha situat un punt de trobada. Però el més normal és que els visitants vulguin veure’l des de la muralla, en un escocell des del qual es té una impressionant vista dels camps de Castella.
"La gent ve ja diàriament a veure la posta de sol. La Subdelegació de Govern ens ha dit que posaran mitjans", assenyala l’alcalde, que recorda que, just aquella setmana, hi ha festes a molts pobles. És a dir, hi haurà més gent de l’habitual i "tot el camp està molt sec", adverteix, amb referència a uns dies crítics pels incendis. És per això que també estaran pendents que els visitants no acampin en zones no habilitades per a això. L’anomenada acampada lliure està prohibida a Espanya sota multes de 60 a 3.000 euros.
Les preocupacions de Rodríguez són compartides pels més de 230 alcaldes de pobles de l’Espanya buidada que han sigut elegits com a llocs recomanats o punts oficials per veure un esdeveniment astronòmic únic al nostre país en més d’un segle. Fa mesos que els governs autonòmics implicats, tots menys Andalusia, les Canàries i Extremadura, coordinen els seus propis plans de seguretat.
"Tenim molta incertesa perquè, tot i que estem acostumats a organitzar esdeveniments multitudinaris, això comporta una planificació diferent perquè passarà a tot el territori. Vam enviar una previsió d’entre 200.000 i 400.000 visitants", afirma a aquest diari Miguel Ángel Clavero, director general d’Interior i Emergències del Govern d’Aragó.
Des de l’Executiu central, que va crear fa més d’un any una comissió interministerial de coordinació, s’estima que hi haurà milions de desplaçaments de vehicles aquell dia, però encara no es donen unes xifres concretes. La DGT, de fet, calcula que hi haurà 104 milions de desplaçaments aquest estiu, un 3,4% més que l’anterior, però no desagrega les dades per a aquests dies clau del mes d’agost. Segons un informe del centre d’Alertes i Emergències Sanitàries, dependent del Ministeri de Sanitat, als EUA es van viure esdeveniments similars el 2017 i el 2024 i al voltant de 20 milions de persones (el 6% de la població) van viatjar fora de la seva àrea de residència per observar-lo. En nombrosos punts hi va haver retencions que van durar unes quantes hores i es va registrar un augment dels accidents mortals.
Fonts de la DGT expliquen que encara no hi ha un pla de trànsit definit al 100% per a aquells dies. Asseguren que hi estan treballant, però el cert és que es va una mica a cegues. "Sabem quins són els punts d’observació, però no els que més cridaran l’atenció. Potser pensem que tothom anirà a un i resulta que van a un altre", admet Indalecio Candel, cap de l’àrea de Gestió de Mobilitat de la DGT. Algunes comunitats, com Navarra o el País Basc, han anunciat que restringiran el trànsit de camions durant aquell dia.
Repte majúscul
La veritat és que l’Espanya rural té davant seu un repte majúscul que posarà a prova no només la seva capacitat per gestionar un gran esdeveniment que dura unes hores, sinó també allotjar milers de persones en zones que tenen molt poca infraestructura. Amb hotels i apartaments turístics pràcticament plens per a aquells dies al nord d’Espanya, els càmpings s’han convertit en l’últim refugi dels més endarrerits, però el temps vola i també queda poc espai.
"Fa molt temps que estem plens i hem hagut de dir que no a molta gent", confessen al càmping La Trapera, a Pradoluengo, Burgos, una de les províncies on millor s’observarà, una cosa que saben bé els amants internacionals d’aquest tipus de cites. Només una dada: les habitacions del Parador de Lerma, a 50 quilòmetres de la capital burgalesa, estan reservades de cara a la nit del 12 d’agost per turistes nord-americans des de l’any 2022.
"Tindrem una ocupació del 100% segur, és ja la setmana més demanada de l’any i amb això més, tant per a zona de càmping com de caravanes", ratifica el portaveu de la Federació Espanyola de Càmpings. Segons l’informe El trio Ibèric: una oportunitat per al desenvolupament turístic de l’Espanya interior, elaborat per Analistas Financieros Internacionales (AFI) per a Airbnb, "el 47% dels municipis rurals a la banda central de l’eclipsi no disposa de lloguers de curta durada". Segons els seus càlculs, s’ocuparan en aquestes zones 327.000 places de curta durada, però no en podran captar molts d’altres: entre 43.000 i 47.500 visitants. ¿On aniran?
Un dels objectius de les administracions serà, precisament, intentar evitar que facin acampada lliure, que és un potencial risc d’incendis. Moltes comunitats han generat places de càmping als voltants dels pobles o paratges recomanats per observar l’eclipsi. Navarra, per exemple, té 20 punts preparats per acollir més de 50.000 visitants, entre ells Tafalla, Tudela o el parc Sendaviva. Aquests disposaran de punts de venda de menjar i beguda, serveis bàsics (aigua, i banys públics), aparcament i emergències.
Navarra i Aragó són les úniques comunitats que estan venent entrades per controlar l’aforament, que oscil·len entre 5 i 10 euros. "Esperem no tenir problemes de trànsit. El polígon industrial d’El Sabinar, que és on hi ha la parcel·la assignada, està enganxat a l’autovia", assenyala una portaveu de l’Ajuntament d’Épila, poble enganxat a Saragossa capital que és un dels llocs recomanats i que tindrà un recinte amb capacitat per a 1.600 vehicles i 5.000 persones. "Hem triat quatre punts amb una capacitat perquè unes 45.000 persones disposin de zona d’acampada", explica un portaveu del Govern d’Aragó.
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