Més restriccions per l’alerta roja d’incendis
Totes les autonomies insisteixen a recordar als turistes que està prohibit l’ús recreatiu del foc en terreny no urbà. Alguns ajuntaments prohibiran fumar als recintes per veure el fenomen.
R. B.
"En aquestes dates estarem en alerta roja per incendi forestal i el risc serà molt elevat. Cal mirar de minimitzar-lo tot el possible". Miguel Ángel Clavero, director general d’Interior i Emergències del Govern d’Aragó, fa mesos que treballa en el pla de seguretat de cara a l’eclipsi del 12 d’agost. Com els seus homòlegs en altres comunitats, una de les seves preocupacions més grans, amb tanta aglomeració de gent i milers de vehicles circulant per carreteres de zones rurals, són els incendis. "Estem valorant prohibir l’accés amb vehicles, cotxes i motocicletes a masses forestals", assegura el responsable de la seguretat a Aragó, que per a aquells dies reforçarà també el control als parcs naturals.
La setmana de l’esdeveniment astronòmic és, estadísticament, la que sol agrupar el nombre més gran d’incendis per la sequedat de la vegetació. Tots els governs autonòmics estan insistint molt a donar consells i recordar que està prohibit l’ús recreatiu del foc en terreny no urbà. A més, ressalten que no es poden fer fogueres ni barbacoes, ni utilitzar el càmping gas, ni llençar burilles al camp. Des del Govern de Navarra es posa èmfasi en la necessitat d’apagar les burilles i com de fonamental resulten els cendrer portàtils. Un altre consell és evitar abandonar ampolles de vidre al sol ja que pot provocar incendis.
Sense fumar
Alguns municipis han anat fins i tot més lluny i prohibiran fumar dins dels recintes habilitats per seguir l’eclipsi, que en molts casos solen estar als afores dels pobles, en zones de camp. És el cas de Lerín (Navarra), el primer municipi d’Espanya a obtenir la certificació de Poble Starlight, un segell que avala l’excel·lent qualitat del seu cel nocturn, lliure de contaminació lluminosa, ideal per a l’observació d’estrelles i l’astroturisme.
"La zona d’observació serà al camp de futbol vell i parcel·les annexes. Tot això és zona de cultiu de cereal i tot i que s’ha fet una feina de neteja prèvia no es pot córrer cap risc", afirma Teresa Cruz, codirectora de les jornades Lerín Tierra Estrella, referents des de fa deu anys en la promoció de turisme científic. El recinte tindrà capacitat per a unes 5.000 persones. Si a algú se l’enxampa fumant, directament, se’l convidarà a sortir del recinte. I és que tota precaució és poca.
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