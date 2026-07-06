El mòbil et pot salvar la vida: l’alerta de Google que va avisar abans del desastre a Veneçuela
Dos terratrèmols devastadors han tornat a posar el focus en les alertes sísmiques d’Android i en la ubicació d’emergència
El 24 de juny de 2026, cap a les 18.00 h hora local, Veneçuela va viure un dels episodis més tràgics de la seva història recent: dos terratrèmols consecutius de magnitud 7,2 i 7,5 van sacsejar el nord del país amb només segons de diferència. L’epicentre es va situar a l’eix San Felipe-Yumare-Montalbán, entre Yaracuy i Carabobo, i els efectes es van notar amb especial duresa a zones com La Guaira i Caracas. Segons l’informe d’OCHA del 30 de juny, el balanç oficial ja s’elevava a 1.943 morts i 10.571 ferits, a més de centenars de rèpliques.
La tragèdia va tenir també noms propis. El futbolista argentí Lucas Trejo, jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira, va perdre la seva dona, Yanina, i els seus dos fills, Aaron i Ainhoa, quan casa seva va quedar destruïda. Trejo era entrenant a Caracas quan els sismes van colpejar La Guaira, una de les zones més afectades. També el futbolista Hèctor Bello va perdre la seva parella, Andrea, que va morir protegint la seva filla petita, Alana, que va sobreviure.
L’alerta que va arribar abans del tremolor
Uns segons abans que moltes persones notessin el primer terratrèmol, milions de telèfons Android van rebre una notificació d’alerta. No era màgia ni una predicció exacta del futur: era el sistema Android Earthquake Alerts, una xarxa creada per Google que utilitza els acceleròmetres dels mòbils per detectar moviments compatibles amb un sisme. Quan molts telèfons detecten el mateix patró, el sistema analitza les dades i envia avisos a les zones que poden notar la sacsejada.
Google explica que l’objectiu és avisar la població abans que arribin les ones més lentes i destructives del terratrèmol. El sistema pot enviar dos tipus d’avisos: les alertes BeAware, per a tremolors lleus, i les alertes TakeAction, pensades per a sacsejades més fortes, que ocupen tota la pantalla i emeten un so potent.
Aquesta antelació pot ser mínima —de vegades només uns segons—, però en un terratrèmol uns segons poden marcar la diferència entre quedar exposat sota una finestra, al costat d’un moble inestable o poder protegir-se sota una taula.
Com activar les alertes de terratrèmol al mòbil
Per rebre aquestes notificacions cal tenir un dispositiu Android, connexió Wi-Fi o dades mòbils, la ubicació activada i les alertes de terratrèmols habilitades. Google indica que les alertes es basen en una ubicació aproximada i respectuosa amb la privacitat.
Per activar-les:
- Obre Configuració al teu telèfon Android.
- Busca Alertes de terratrèmols.
- Activa l’opció.
- Comprova que tens activada la ubicació del dispositiu.
També és recomanable activar el Servei d’ubicació d’emergència. Aquesta funció pot enviar la teva ubicació als serveis d’emergència quan truques o envies un missatge a un número d’emergències compatible. Google indica que es pot gestionar des de Configuració buscant Servei d’ubicació d’emergència.
Per què sembla que cada vegada hi ha més catàstrofes?
La sensació que vivim envoltats de catàstrofes naturals és cada cop més intensa, però cal separar dos fenòmens diferents. Les catàstrofes climàtiques —onades de calor, pluges extremes, sequeres, incendis o inundacions— sí que estan augmentant en freqüència o intensitat en molts llocs per l’escalfament global. L’IPCC alerta que, amb més escalfament, alguns episodis extrems que abans eren poc probables poden fer-se més freqüents.
Els terratrèmols, en canvi, no funcionen igual. Són fenòmens sismològics, relacionats amb el moviment de plaques tectòniques i falles geològiques. El USGS recorda que els augments o descensos temporals de l’activitat sísmica formen part de la variabilitat normal i que no són, per si sols, una prova que hi hagi cada vegada més terratrèmols naturals al món.
El que sí ha canviat és el risc humà. Hi ha més població vivint en zones exposades, més ciutats densament construïdes, més edificis vulnerables, més informació en temps real i més imatges circulant per xarxes. Això fa que un sisme tingui conseqüències molt més greus quan colpeja zones mal preparades o amb infraestructures fràgils.
Com actuar quan arriba una alerta sísmica
Si el mòbil emet una alerta de terratrèmol, no s’ha de perdre temps mirant vídeos, trucant o sortint corrents sense pensar. Els experts recomanen aplicar la norma “ajup-te, cobreix-te i agafa’t”: ajupir-se a terra, cobrir-se el cap i el coll, i refugiar-se sota una taula o moble resistent fins que passi la sacsejada. L'USGS i els CDC assenyalen aquesta acció com una de les pautes bàsiques de protecció durant un terratrèmol.
Si ets dins d’un edifici, queda’t a l’interior mentre tremola, allunya’t de finestres, prestatgeries, miralls i objectes que puguin caure. Si ets al carrer, busca un espai obert lluny de façanes, cables elèctrics, fanals i murs. Si condueixes, atura’t en un lloc segur, evita ponts i túnels, i queda’t dins el vehicle fins que acabi el moviment.
Després del terratrèmol, cal preparar-se per possibles rèpliques, revisar si hi ha ferits, evitar edificis danyats, no encendre flames si hi ha olor de gas i seguir només fonts oficials. Els CDC recorden que després d’un sisme poden aparèixer riscos afegits com línies elèctriques caigudes, fuites de gas, danys estructurals o noves sacsejades.
La lliçó de Veneçuela: preparar-se abans que sigui tard
La tragèdia de Veneçuela ha demostrat que la tecnologia no pot evitar un terratrèmol, però sí que pot donar uns segons decisius. Activar les alertes sísmiques, tenir la ubicació d’emergència en funcionament, saber què fer quan tremola el terra i revisar els plans familiars d’emergència són mesures senzilles que poden salvar vides.
En un món on les catàstrofes climàtiques són cada vegada més extremes i on els riscos sísmics continuen presents en moltes regions, la diferència ja no és només viure en una zona perillosa o no. La diferència és estar preparat o no estar-ho.
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- Els Bombers estabilitzen el foc de les Gavarres, però tardaran dies a extingir-lo
- No sabíem quin dia arribaria, però sabíem que un dia cremaria tot
- Necrològiques del 5 de juliol de 2026
- Un metge del Trueta viatjarà a Veneçuela carregat de material sanitari per ajudar els afectats pel terratrèmol