Mobilitat
Trànsit alertarà en temps real de les incidències a l’AP-7 amb un missatge de veu
La mesura estarà a punt abans de final d’any
Els municipis podran instal·lar radars en travessies amb risc d’accident
El 60% dels morts en accident de tràfic a Catalunya aquest any són motoristes, vianants i ciclistes
Germán González
Abans que acabi aquest any, els conductors podran saber en temps real si hi ha retencions, sinistres o incidències a l’AP-7. És una de les mesures que prepara el Servei Català de Trànsit (SCT) per facilitar la conducció i gestionar el tràfic per la via més freqüentada de Catalunya. Per això, a partir de la tardor vinent en l’aplicació mòbil de Trànsit hi haurà un sistema d’avisos en temps real amb missatge de veu sobre el que passi a l’AP-7 i així poder fer una previsió de la circulació o utilitzar vies alternatives.
Aquest sistema, que forma part de les mesures del Pla de seguretat viària de Catalunya, incidirà en qualsevol aspecte del tràfic, sigui retencions, accidents o fins i tot l’aparició de fenòmens meteorològics.
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat que aquesta aplicació vol «provocar» una presa de decisions al conductor i evitar possibles problemes en una de les vies més congestionades de Catalunya. «Ja ho estem treballant. Vam adjudicar l’elaboració d’aquesta millora al març i la idea és poder tenir les primeres demostracions o poder llançar els primers avisos a la tardor», ha precisat.
Dues maneres d’avisar
Aquest sistema preveu avisar de dues maneres: en primer lloc, tots aquells que tinguin habilitades les notificacions als seus telèfons i encara no circulin per l’AP-7, rebran un avís del que està passant en aquesta autopista perquè valorin si entrar o no i evitar congestions.
D’altra banda, per als conductors que ja estiguin circulant per l’autopista, la informació els permetrà decidir si prendre una ruta alternativa després de rebre l’avís amb temps sobre la incidència concreta. En els dos casos, l’avís es donarà per missatge de veu per evitar que el conductor es distregui utilitzant el telèfon mòbil, ha explicat Lamiel.
Aquesta iniciativa es desplegarà inicialment a l’AP-7 per ser una de les vies amb més tràfic de Catalunya, però la intenció de Trànsit és poder incorporar-la a tota la xarxa viària quan es comencin a recollir resultats del seu ús.
El pla de seguretat viària de Catalunya, que compta aquest any amb una inversió de més de 323 milions d’euros, també presenta altres mesures, com que els municipis que acreditin un alt risc de sinistres tinguin l’oportunitat d’instal·lar radars a les travessies en què es produeixen.
A més, vol reforçar els cursos de conducció segura per a motoristes i fins i tot plantejar a la Direcció General de Trànsit (DGT) que siguin obligatoris. «Estem molt preocupats», admeten des de Trànsit davant l’elevada sinistralitat d’aquest col·lectiu.
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