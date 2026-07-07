Barcelona torna a l’univers Lego
Després de la descatalogació del vell Camp Nou, l’empresa danesa treu al mercat la construcció d’una Sagrada Família de 62 centímetres d’alçària a partir de 12.060 peces i 749,99 euros.
Carles Cols
Quan el 1932 el fuster Ole Kirk Christiansen (1891-1958) va fundar a la seva Dinamarca natal l’empresa Lego, la Sagrada Família era un projecte en crisi. Havia mort Antoni Gaudí i al palau episcopal de Barcelona la balança s’inclinava a favor de posar fi a aquell projecte. A mitjans dels anys 60, Lego va començar a fer servir el tipus de plàstic a injecció que avui és la principal senya d’identitat de l’empresa, amb un color viu imperible. Mentrestant, a Barcelona creixien les protestes perquè paralitzessin les obres de la Sagrada Família, aquesta vegada no protagonitzades pels bisbes, sinó per arquitectes i intel·lectuals de mig món. El 2026, la més espectacular aposta comercial de Lego serà llançar al mercat 12.060 peces que, acoblades durant hores, permetran crear una Sagrada Família de 62 centímetres d’alçària i, a més, per un preu car o barat segons el punt de vista. Són 749,99 euros, el mateix que 19 entrades al temple amb guia i visita a una de les torres.Quan el 1932 el fuster Ole Kirk Ole Christiansen (1891-1958) va fundar a la seva Dinamarca natal l’empresa Lego, la Sagrada Família era un projecte en crisi. Havia mort Antoni Gaudí i al palau episcopal de Barcelona la balança s’inclinava a favor de posar fi a aquell projecte. A mitjans dels anys 60 (més que res per assenyalar una altra data d’aquestes vides paral·leles que, desafiant les lleis de les matemàtiques, han acabat per ajuntar-se), Lego va començar a fer servir el tipus de plàstic a injecció que avui és la principal senya d’identitat de l’empresa, amb un color viu imperible, i mentrestant, a Barcelona creixien les protestes perquè separa paralitzessin les protestes perquè separa paralitzessin les obres de la Sagrada Família, però aquesta vegada no protagonitzades pels bisbes, sinó per arquitectes i intel·lectuals de mig món. Qui ho havia de dir llavors, però en aquest 2026, la més espectacular aposta comercial de Lego serà llançar al mercat 12.060 peces que, acoblades durant hores, permetran crear una Sagrada Família de 62 centímetres d’altura i, a més, per un preu car o barat segons el punt de vista. Són 749,99 euros, anem el mateix que 19 entrades al temple amb guia i visita a una de les torres.
Respon l’empresa danesa, sense aprofundir en excés, algunes preguntes bàsiques sobre què descobriran a l’interior de la capsa els compradors quan a partir de l’1 de novembre comenci a atendre les primeres reserves. No, no hi ha blocs específicament gaudinians dissenyats per a l’ocasió. El repte, explica Rok Žgalin Kobe, al capdavant del departament de disseny de la companyia, era resoldre l’arquitectura del temple, fins i tot els paraboloides hiperbòlics als quals tant de gust el va agafar Gaudí, amb les peces ja existents en el mercat. De moment, d’aquesta Sagrada Família de plàstic només n’hi ha imatges promocionals.Respon l’empresa danesa, sense aprofundir en excés, a algunes preguntes bàsiques sobre què descobriran a l’interior de la caixa els compradors quan a partir de l’1 de novembre comenci a atendre les primeres reserves. No, no hi ha blocs específicament gaudinians dissenyats per a l’ocasió. El repte, explica Rok Žgalin Kobe, al capdavant del departament de disseny de la companyia, era resoldre l’arquitectura del temple, fins i tot les paraboloides hiperbòlics als quals tant gust el va agafar Gaudí, amb les peces ja existents al mercat. De moment, d’aquesta Sagrada Família de plàstic només hi ha imatges promocionals, però cal reconèixer que la missió sembla satisfactòriament complerta.
És, és clar, una Sagrada Família sense escalinata. Lego no especula sobre el futur del temple. Tampoc aclareix si n’hi haurà prou amb adquirir una extensió del model actual i completar així la façana de la Glòria. El producte que van treure al mercat, de moment només per a reserves, és el que el 10 de juny va tenir una de les més majúscules campanyes de publicitat de la història, literalment urbi et orbi, amb Lleó XIV com a protagonista de l’anunci.És, és clar, una Sagrada Família sense escalinata. Lego no especula sobre el futur del temple. Tampoc aclareix si, quan sigui, n’hi haurà prou amb adquirir una extensió del model actual i completar així la Façana de la Glòria. El producte que han tret al mercat, de moment només per a reserves, és el que el 10 de juny va tenir una de les més majúscules campanyes de publicitat de la història, literalment ‘urbi et orbi’, amb Lleó XIV com (sense ànim d’ofendre) protagonista de l’anunci.
Fins i tot sense el Papa, la fama de la Sagrada Família ja era per a Lego un motiu suficient per a aquesta aposta. De fet, la decisió d’afegir l’obra més cèlebre de Gaudí a la col·lecció és anterior, gairebé segur, a la confirmació que el Pontífex participaria en els actes de commemoració del centenari de la mort de l’arquitecte.Fins i tot sense el Papa, la fama de la Sagrada Família ja era per a Lego un motiu més que suficient per a aquesta aposta. De fet, la decisió d’afegir l’obra més cèlebre de Gaudí a la col·lecció és anterior, gairebé segur, a la confirmació que el pontífex participaria en els actes de commemoració del centenari de la mort de l’arquitecte. Amb aquesta construcció, a més, Barcelona torna a l’univers Lego, ja que el vell Camp Nou és avui, per raons òbvies, un producte descatalogat. Era una construcció bastant més modesta, de 5.509 peces.Amb aquesta construcció, a més, Barcelona torna a l’univers Lego, ja que el vell Camp Nou és avui, per raons òbvies un producte descatalogat. Era, a més, una construcció bastant més modesta, de 5.509 peces.
Reserves
Amb la Sagrada Família, Lego ha completat el repte. Té un Titanic de 9.090 blocs, un Messi de 1.427, una nau de Star Trek de 3.500 i unes Mines Tirith d ’El Senyor dels Anells amb 8.278 bricks.En realitat, amb la Sagrada Família, Lego ha fet la resta. Té a les seves botigues un Titanic de 9.090 blocs, un Messi de 1.427 (¡ai! quan se n’assabenti Cristiano Ronaldo que a ell li despatxen amb només 854), una nau d’Star Trek de 3.500 i, en el que potser és el més semblant al món de la ficció de Tolkien a la imaginació de Gaudí, unes Mines Tirith d’‘El senyor dels anells’ que despatxa amb 8.278 ‘bricks’.
¿Com van les reserves? Bé, sobre aquesta qüestió, com sobre tantes d’altres, Lego practica l’habitual no comment. "Aquest nivell de detall comercial no solem compartir-lo", es disculpa, però deixen entreveure que amb la Sagrada Família poden tenir entre les mans un èxit, perquè és un model que no va dirigit només als col·leccionistes, sinó que apel·la també a la curiositat dels arquitectes i dels dissenyadors i, també, a totes aquelles persones que han cultivat la seva cultura a través dels viatges, en aquest cas a Barcelona.¿Com van les reserves? Bé, sobre aquesta qüestió, com sobre tantes d’altres, Lego practica l’habitual ‘no comment’. "Aquest nivell de detall comercial no solem compartir-lo", es disculpa, però deixen entreveure que amb la Sagrada Família poden tenir entre les mans un èxit, perquè és un model que no va dirigit només als col·leccionistes, sinó que apel·la també a la curiositat dels arquitectes i dels dissenyadors i, també, a totes aquelles persones que han cultivat la seva cultura a través dels viatges, en aquest cas a Barcelona.
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