Cándida Jiménez, jubilada als 63 anys per una malaltia: "Després de 40 anys cotitzant em penalitzen de per vida"
La pensionista denuncia que la seva prestació es va reduir un 13% en haver de jubilar-se abans d'hora per motius de salut i reclama un tracte diferent per als treballadors amb llargues carreres de cotització
La jubilació anticipada torna a situar-se en el centre del debat arran del testimoni de Cándida Jiménez, una pensionista que assegura que, malgrat haver cotitzat més de 40 anys a la Seguretat Social, la seva pensió s'ha vist reduïda de manera permanent després de veure's obligada a deixar de treballar als 63 anys per una malaltia.
Segons explica, la seva retirada no va ser una decisió voluntària, sinó conseqüència del seu estat de salut. Tot i això, lamenta que el sistema li apliqui una penalització del 13% de la pensió per a tota la vida, una situació que considera injusta.
Una jubilació forçada per motius de salut
Jiménez assegura que va haver d'abandonar el mercat laboral perquè la malaltia li impedia continuar desenvolupant la seva feina. Malgrat haver acumulat més de quatre dècades de cotització, la normativa vigent li aplica els coeficients reductors previstos per a determinades jubilacions anticipades.
"M'han penalitzat amb un 13% menys de per vida", afirma la pensionista, que considera que els casos de persones que es veuen obligades a retirar-se per problemes de salut haurien de rebre un tractament diferenciat.
La reducció de la prestació, explica, ha tingut un impacte directe en la seva economia. Amb uns ingressos mensuals inferiors als previstos, ha hagut de reajustar les despeses i adaptar el pressupost familiar davant l'augment del cost de la vida.
Les associacions de pensionistes reclamen canvis
El cas de Cándida ha tornat a alimentar el debat sobre l'equitat del sistema públic de pensions. Diverses associacions de pensionistes fa temps que demanen revisar els coeficients reductors que s'apliquen a les persones amb llargues carreres de cotització que es veuen obligades a deixar de treballar abans de l'edat ordinària per causes alienes a la seva voluntat.
Els col·lectius consideren que no s'hauria d'equiparar la situació d'una persona que decideix jubilar-se anticipadament amb la d'un treballador que no pot continuar exercint la seva professió a causa d'una malaltia.
Un debat que continua obert
La normativa actual estableix que la quantia de la pensió es pot reduir quan la jubilació s'avança respecte a l'edat ordinària, tot i que el percentatge varia en funció dels anys cotitzats i dels mesos d'anticipació.
Mentrestant, Cándida Jiménez insisteix que no reclama cap privilegi. El que demana és que el sistema tingui en compte la realitat de les persones que, després de més de quaranta anys treballant i cotitzant, es veuen obligades a jubilar-se abans d'hora per una malaltia i han d'assumir una reducció permanent de la seva pensió.
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