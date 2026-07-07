Previsió meteorològica
Catalunya activa els primers avisos vermells per calor extrema davant un dimarts en què s’esperen màximes per sobre dels 43 graus
Meteocat ha activat avisos per temperatures extremes en almenys cinc comarques i adverteix que, en alguns casos, es podrien vorejar valors de rècord
Catalunya eleva a vermell els seus avisos per calor extrema i es prepara per a diverses jornades de temperatures infernals
Valentina Raffio
Catalunya activa aquest dimarts la seva primera tanda d’avisos vermells per calor extrema i posa en alerta un total de cinc comarques del Ponent davant el risc que se superin màximes per sobre dels 43 graus. Els avisos més severs, activats a partir del migdia, es concentren a la Noguera, el Segrià, el Pla d’Urgell, Garrigues i Ribera d’Ebre. A la resta del territori hi ha activats avisos de nivell taronja i groc davant d’una jornada en què s’espera que les termòmetres pugin de forma exponencial respecte als valors registrats en els últims dies i s’assoleixin xifres superiors als 40 graus en desenes de municipis catalans. Les autoritats demanen extremar precaucions mentre duri l’onada de calor pel perill que suposen aquestes temperatures tant per a la salut de les persones com per al risc d’incendis al territori.
Els models apunten que aquest dimarts viurem un augment marcat de les temperatures, tant de les mínimes com de les màximes. Tot apunta que la calor començarà a agafar força a partir del migdia, arribarà a valors extrems durant la tarda i, en molts punts, no afluixarà ni tan sols després de la posta de sol. A la província de Lleida, on s’ha activat un avís de nivell vermell, s’espera arribar a valors per sobre dels 43 graus al llarg de la jornada. En àmplies zones de l’interior s’espera superar el llindar dels 40. I al litoral s’esperen màximes de fins a 37 graus a l’Empordà, 34 a Barcelona i fins a 41 a les Terres de l’Ebre.
Dimecres arrencarà amb diversos avisos per calor nocturna davant una matinada que es preveu extremadament càlida tant al Ponent de Lleida com al litoral i prelitoral central, en comarques com Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès, on s’esperen matinades a més de 27 graus. A més, de cara a la tarda de dimecres, s’activen alertes per calor a totes les comarques catalanes, sense excepció, amb avisos de nivell vermell en una vintena de comarques del litoral i de l’interior en vista d’un augment de temperatures que en alguns punts podria deixar valors de rècord durant aquesta jornada. A Barcelona s’espera que els termòmetres superin els 36 graus i a Lleida es tornaran a arribar als 43 al llarg del dia.
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