Espectacle casteller
El Concurs de Castells 2026 de Tarragona estrenarà un sistema de sorteig per a la venda d’entrades
El nou model elimina la venda simultània per internet i busca garantir les mateixes oportunitats per a tots els aficionats
CASTELLS | Tarragona enceta una nova edició de 'Ciutat de Castells', que culminarà a l'octubre amb el Concurs
El Periódico
L'organització del Concurs de Castells de Tarragona implantarà, coincidint amb la 30a edició del certamen, un nou sistema de sorteig per a la venda de les entrades de les jornades del dissabte 3 i del diumenge 4 d'octubre. El nou model respon a una de les principals demandes formulades pels aficionats, les colles castelleres i els professionals dels mitjans especialitzats, i té com a objectiu fer el procés més còmode, més transparent i més igualitari.
El canvi és fruit del procés de reflexió impulsat per l'organització després de l'edició del 2024, en compliment del compromís adquirit davant la Comissió Assessora del Concurs. En el marc d'aquest treball consultiu es va recollir l'opinió de les colles participants, de periodistes especialitzats i de persones de reconegut prestigi dins del món casteller, que van coincidir majoritàriament en la necessitat de substituir l'actual sistema de venda telemàtica per un model de reserva prèvia amb assignació aleatòria d'un ordre de compra.
Tres dies per inscriure's
El principal canvi és que desapareix la necessitat d'intentar comprar les entrades el mateix dia i a la mateixa hora, i hi haurà les mateixes oportunitats per a tothom. El nou model farà possible que totes les persones interessades disposaran de tres dies per inscriure's al sorteig a través de la web del Concurs de Castells en un bàner que s’habilitarà el dimarts 14 de juliol. Cada participant podrà sol·licitar un màxim de quatre entrades per a la jornada de dissabte i quatre més per a la de diumenge.
El període d'inscripció s'obrirà el dimarts 14 de juliol, a les 10.00 hores, i es tancarà el dijous 16 de juliol, a les 23.59 hores. Cada persona només podrà presentar una única sol·licitud. Si l'organització detecta inscripcions duplicades, aquestes podran ser anul·lades.
Cada persona inscrita rebrà, en el moment de registrar-se, un número d'ordre. Un cop tancat el termini d'inscripcions, un sorteig públic determinarà el número a partir del qual es començarà a adjudicar les entrades. A partir d'aquest número, les localitats s'assignaran de manera consecutiva fins a exhaurir la disponibilitat. Aquest nou sistema elimina la pressió dels primers minuts de venda i garanteix que totes les persones inscrites dins del termini disposin de les mateixes opcions d'obtenir entrades.
Sorteig públic i quinze dies per formalitzar la compra
Durant els dies posteriors al tancament de les inscripcions es verificarà la documentació aportada abans de celebrar el sorteig públic. El sorteig se celebrarà el dilluns 20 de juliol, a les 12.00 hores, al Teatre Tarragona, en un acte públic.
Un cop efectuat el sorteig, l'organització verificarà les dades facilitades pels participants i validarà les sol·licituds. A partir del 24 de juliol, les persones que hagin obtingut dret a compra rebran un correu electrònic amb les instruccions per adquirir les seves entrades. Els seleccionats disposaran de 15 dies per formalitzar la compra. En cas que no ho facin dins del termini establert, les localitats podran ser adjudicades seguint l'ordre resultant del sorteig.
Com funcionarà el nou sorteig?
- 14 de juliol (10.00 h) → Obertura de les inscripcions
- 16 de juliol (23.59 h) → Tancament de les inscripcions
- 20 de juliol (12.00 h) → Sorteig públic
- 24 de juliol → Comunicació als agraciats i inici del procés de compra
- 7 d’agost → Últim dia per comprar les entrades
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