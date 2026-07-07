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A prop del túnel de l’L9

Desallotjades quatre finques del Putxet de Barcelona per un esvoranc de vuit metres de diàmetre en un pati interior d’illa

La tinenta d’alcaldia Maria Eugènia Gay hi ha acudit d’urgència per calmar els ànims dels veïns

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La tinenta d’alcaldia, Maria Eugènia Gay, amb veïns de les finques desallotjades del Putxet aquest matí

La tinenta d’alcaldia, Maria Eugènia Gay, amb veïns de les finques desallotjades del Putxet aquest matí / Marta López

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Marta López

Barcelona

Quatre finques senceres del barri del Putxet de Barcelona han sigut desallotjades pels Bombers de Barcelona aquest dimarts al matí, a causa d’un esvoranc que ha sorgit de manera sobtada en un pati de l’interior d’illa entre les 10.30 h i les 11 h. Es tracta de blocs de pisos pròxims a la plaça del Putxet, davant el mercat i al cor d’aquest veïnat de Sarrià-Sant Gervasi.

La tinenta d’alcaldia Maria Eugènia Gay hi ha acudit d’urgència per calmar els ànims dels veïns i interlocutar amb els comandaments policials i de bombers. Segons ha pogut confirmar EL PERIÓDICO in situ, els efectius de la Guàrdia Urbana desplaçats al lloc han tallat els carrers immediatament. El pati pertanyeria a la pizzeria Verona, al carrer Teodora Lamadrid número 3.

Fonts municipals detallen a aquest diari que «minuts abans de les 11 h Bombers de Barcelona ha rebut un avís per un enfonsament d’un pati de l’interior d’illa» de la finca del carrer Rubinstein número 4. S’hi han desplaçat, afegeixen, sis dotacions: dos tancs de bombers, tres vehicles de comandament i una ambulància. Per sort no hi ha cap ferit.

«S’ha detectat un forat d’uns vuit metres de diàmetre que ara mateix afecta el pati interior i un petit magatzem», completa el consistori. Al constatar l’esvoranc, els responsables de l’operativa de seguretat han decidit «preventivament» el desallotjament de quatre finques: dos del carrer Rubinstein (números 2 i 4) i dos més del carrer Teodora Lamadrid (números 3 i 5). «Ara mateix es treballa per estabilitzar el forat i poder estabilitzar la zona».

La síndrome del Carmel

La plaça del Putxet està situada molt a prop del traçat de la línia de metro L9 en construcció, cosa que ha disparat el temor veïnal que es pogués repetir el cas del Carmel, on un esvoranc per la construcció de noves estacions de metro fa just 20 anys va obligar a enderrocar desenes de llars.

«La tuneladora de l’L9 està aturada a Sant Gervasi, són uns carrers amb un subsol molt complicat, tothom sap que són antigues rieres», protesta indignada una resident. Un altre veí explica que el 29 de maig ja es va detectar una petita afectació al carrer posterior i mostra un vídeo de la visita que van fer els Bombers aquella nit per a una inspecció d’urgència.

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