Estudi científic
La falta de son sostinguda pot provocar un augment de pes de fins a mig kg en tot just un mes i mig
Un estudi de la Universitat de Colúmbia vincula la falta de descans continuat amb l’augment de pes, la circumferència de la cintura i el deteriorament metabòlic
L’estrès crònic podria alterar la microbiota intestinal, accelerar l’envelliment del sistema immunitari i debilitar les defenses
Valentina Raffio
Dormir poc ens fa més matussers, més irritables i ens deixa amb menys energia per fer front al dia. Però no només això. Un estudi suggereix que la falta de son sostinguda pot provocar un augment de pes de fins a mig quilo en tot just sis setmanes, així com un increment de la circumferència de la cintura i un risc més elevat de desenvolupar alteracions cardiometabòliques relacionades amb malalties com, per exemple, la diabetis tipus 2 i diverses patologies cardiovasculars. Segons explica un equip d’investigadors de la Universitat de Colúmbia en un article, les dades demostren que la falta crònica de son pot contribuir gradualment tant a un augment de pes com al deteriorament metabòlic. Això no significa que una nit de malson faci engreixar sinó que, en general, no mantenir un descans adequat és un hàbit tan perjudicial com una mala alimentació sostinguda o el sedentarisme prolongat.
El treball, publicat aquest dilluns a la revista ‘Annals of Internal Medicine’, es basa en dos assajos clínics en els quals van participar 95 adults d’entre 20 i 60 anys, tots ells amb factors de risc cardiometabòlic i hàbits de son relativament estables que, de mitjana, afirmaven dormir entre set i vuit hores per nit. En el marc d’aquest estudi, els científics van monitoritzar l’estat de salut de cada participant durant diversos mesos. En les primeres sis setmanes es va respectar la seva rutina habitual de son i en les següents sis es va demanar que retardessin fins a 90 minuts la seva hora d’anar -se’n i que, en general, reduïssin el període total de descans. A partir d’allà, després d’analitzar les seves dades personals, es van observar canvis en el pes corporal, la circumferència de la cintura, la composició corporal i diferents biomarcadors hormonals relacionats amb la gana i l’equilibri energètic.
Els científics creuen que la falta de son podria provocar resistència a la insulina, un estat inflamatori més elevat i una reducció de l’activitat física espontània
Els resultats mostren que reduir les hores de son, sobretot quan es descendeix per sota del llindar mínim recomanat de descans, s’associa de forma consistent amb canvis en el pes corporal i l’estil de vida. L’estudi, de fet, demostra que després de tot just sis setmanes de falta de son, els participants van registrar un augment mitjà d’aproximadament 0,5 kg juntament amb un increment de la circumferència de la cintura. També es va observar un augment del sedentarisme d’aproximadament 17 minuts diaris de mitjana, una xifra que va arribar prop de 30 minuts en el cas dels homes i de les dones postmenopàusiques. Els autors remarquen que, tot i que els canvis puguin semblar modestos en termes absoluts, la seva aparició en un període tan curt suggereix que, si es mantinguessin durant mesos o anys, podrien traduir-se en un augment de pes clínicament rellevant i en un risc més gran cardiometabòlic.
Efectes físics
Els científics afirmen que encara no està clar quin és el mecanisme biològic que explica aquest fenomen tot i que, de moment, es plantegen diverses hipòtesis complementàries. Estudis previs suggereixen que la restricció moderada del son desencadena una sèrie de canvis metabòlics i conductuals que podrien afavorir l’augment de pes. Entre ells s’inclouen una resistència més gran a la insulina, un estat inflamatori més elevat i una reducció de l’activitat física espontània, juntament amb un increment del temps total que les persones passen assegudes. En conjunt, afirmen els experts, aquests factors dibuixen un escenari en el qual dormir menys no només altera l’equilibri energètic sinó que també modifica la forma en què el cos regula la glucosa, la inflamació i el nivell d’activitat diària.
«Com a salubrista em preocupa molt, perquè la població dorm cada vegada menys pels horaris laborals extensos i el sedentarisme actual, cosa que afavoreix el guany de pes i complica el control de l’obesitat i les malalties cròniques»
La comunitat científica afirma que, d’acord amb els resultats d’aquest treball, les pautes de son haurien d’incloure’s en les recomanacions mèdiques. «La troballa recolza incloure el somni com a factor modificable en estratègies de prevenció d’obesitat i malaltia cardiometabòlica. Com salubrista em preocupa molt, perquè la població dorm cada vegada menys pels horaris laborals extensos i el sedentarisme actual, cosa que afavoreix el guany de pes i complica el control de l’obesitat i les malalties cròniques», afirma Esteban Ortiz Prado, professor i investigador a la Universitat de les Américas (Equador) i director del grup d’investigació One Health, en declaracions al Science Media Center España. En aquesta mateixa línia es pronuncia Cristóbal Morales, responsable de la Unitat Salut Metabòlica, Diabetis i Obesitat Hospital Vithas Sevilla, que afirma que «el somni ja no és una opció de benestar passiva sinó és una intervenció biològica activa i un pilar clau«de la salut.
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