Finlàndia busca professors d’infantil: sou de més de 3.200 euros, pis garantit i feina fixa sense oposicions
Hèlsinki ofereix contracte indefinit, habitatge, sanitat i formació lingüística als docents internacionals
Treballar com a professor d’Educació infantil a Finlàndia pot convertir-se en una oportunitat laboral molt atractiva per a molts docents. L’Ajuntament de Hèlsinki, capital del país nòrdic, busca incorporar professionals internacionals als seus centres públics i ofereix unes condicions difícils d’igualar: més de 3.200 euros bruts al mes, habitatge gestionat pel consistori, contracte indefinit i accés a serveis sanitaris.
L’oferta s’emmarca en una aposta de Hèlsinki per captar professors d’Educació infantil de fora del país. Segons el mateix Ajuntament, el sistema finlandès d’educació infantil és un “referent mundial” i es basa en el model educare, que combina cura, educació i ensenyament dels infants més petits.
Per què Finlàndia busca professors?
Finlàndia té un dels sistemes educatius més admirats del món, però per mantenir aquest model necessita docents. Hèlsinki fa temps que incorpora professors internacionals als seus centres, una pràctica que va començar el 2024, i ara vol continuar ampliant aquesta via.
Això vol dir que no tenen professors? El que evidencia aquesta oferta és que el sector necessita reforçar plantilles i atraure talent. El consistori busca professionals “en qualsevol etapa de la seva carrera”, tant acabats de graduar com docents amb experiència. Per tant, no es demana una llarga trajectòria prèvia: el programa està pensat també per a persones que tot just comencen.
Què ofereix exactament Hèlsinki?
L’Ajuntament de Hèlsinki ofereix un sou base de 3.224 euros bruts mensuals, amb complements d’entre el 3% i el 8% segons l’experiència. Això situaria el salari aproximat entre 2.400 i 2.700 euros nets, segons les condicions indicades.
A més del sou, l’oferta inclou un element especialment atractiu: habitatge garantit. El consistori s’encarrega de gestionar un apartament perquè el futur docent arribi a Hèlsinki sabent que ja té una llar.
El contracte és indefinit, dins del sector públic, i no cal fer oposicions ni inscriure’s en cap llista d’espera. També s’ofereix atenció mèdica ocupacional privada, completa i gratuïta, a més de l’accés al sistema sanitari públic finlandès.
Condicions laborals molt diferents
Les condicions de treball també són un dels grans reclams de l’oferta. Cada docent tindrà com a màxim uns set alumnes i estarà acompanyat per un altre adult de suport. Aquest model permet una atenció molt més personalitzada i encaixa amb la filosofia educativa finlandesa, basada en el joc, la participació activa dels infants i l’ús de l’entorn natural com a espai d’aprenentatge.
Els docents també compten amb baixes per malaltia remunerades, entre 23 i 28 dies de vacances anuals retribuïdes i cinc dies addicionals per als professionals titulats.
A més, l’Ajuntament ofereix un curs gratuït de finès o suec, les dues llengües oficials del país, abans de començar a treballar. Durant els primers sis mesos, els professors també tindran dues o tres hores setmanals de formació lingüística dins de l’horari laboral remunerat.
Què canvia respecte a Espanya?
La diferència amb Espanya és important. A Finlàndia no existeix un Salari Mínim Interprofessional fixat per llei, com passa a Espanya. Els sous mínims depenen dels convenis col·lectius de cada sector. Tot i això, el salari mitjà anual finlandès supera els 50.000 euros, cosa que equival a uns 4.000 euros bruts al mes, segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Els salaris més elevats es concentren especialment a l’àrea metropolitana de Hèlsinki, Espoo i Vantaa, on viu bona part de la població finlandesa. Segons el portal Info Finland, les professions més ben pagades són les de metges, amb uns 8.000 euros mensuals; directius d’empresa, amb uns 7.000; i professors, amb sous que poden anar dels 3.400 als 4.400 euros al mes.
En comparació, a Espanya els docents depenen del sistema d’oposicions, de les borses de treball i de les condicions de cada comunitat autònoma. A Catalunya, segons el Govern, els mestres i professors se situaran entre els tercers més ben pagats d’Espanya, amb uns 39.700 euros anuals a primària i 44.500 euros a secundària. Tot i així, l’oferta de Hèlsinki destaca perquè combina sou competitiu, feina estable, pis garantit i integració lingüística.
Més ajudes per als docents
L’oferta encara inclou un altre benefici: 550 euros anuals a través d’Epassi, una cartera virtual que les empreses finlandeses fan servir per gestionar avantatges laborals. Aquests diners es poden destinar a esport, cultura, oci, transport i menjar durant les hores lectives.
La proposta, per tant, no només ven un lloc de feina, sinó també una porta d’entrada al model educatiu finlandès. Per a qualsevol docent d’infantil que vulgui treballar a l’estranger, Hèlsinki presenta una oferta amb salari, estabilitat, habitatge i suport per adaptar-se al país des del primer dia.
Les persones interessades han de deixar les seves dades al formulari publicat a la pàgina web oficial de l’Ajuntament de Hèlsinki.
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