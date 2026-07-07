Illa defensa la gestió forestal per frenar els incendis
El president promet "arribar fins al final" per determinar el responsable del foc a les Gavarres i demana als ciutadans que no "especulin" sobre què ha passat.
Quim Bertomeu
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar ahir que per evitar els incendis cal començar a controlar amb més determinació la massa forestal dels boscos de Catalunya i que això exigeix, segons el seu parer, talar arbres quan calgui. Per aquest motiu va demanar comprensió quan calgui prendre aquestes mesures: "Quan veiem que es tala un arbre o es fa una franja de protecció no ens hem d’espantar, sinó que hem d’aplaudir perquè es fa el que s’ha de fer".
Ho va dir en una entrevista a RAC1, en què va explicar que aquesta massa forestal creix any rere any i que "no es gestiona adequadament". Per fer-ho, va prometre posar a disposició dels ajuntaments i dels propietaris particulars els recursos necessaris. Per exemple, va defensar que l’últim any han crescut d’1,5 a 10 milions les ajudes públiques per fer franges de protecció als boscos que contribueixin a frenar els incendis quan es declarin.
També va reconèixer que Catalunya arrossega un dèficit en la gestió dels boscos, i per això va avisar que els problemes no se solucionaran "ni en un mes ni en un any". Per al president, és clau que la població entengui que per avançar en la lluita contra el foc cal prendre mesures que no sempre són populars. "Fins ara hem tingut una visió molt urbana del bosc, que no s’ofengui ningú", va exposar.
Energies renovables
Per al president, la prevenció contra els incendis té un punt de connexió amb la implantació de les energies renovables: cal prendre mesures que no sempre són compartides per tothom. Així, va defensar que cal tirar endavant el Plater, el pla territorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, tot i que hi ha molts municipis que no el veuen amb bons ulls. Illa va advertir que Catalunya necessita posar-se al dia amb les renovables i que això implica d’una manera ineludible posar "un 2% del territori" al servei de la instal·lació d’aquestes energies.
Sobre l’incendi de les Gavarres, l’origen presumpte del qual és el mal ús d’una serra radial per l’empleat d’una empresa subcontractada per la Generalitat, Illa va prometre "arribar fins al final" per saber què ha passat. En aquest sentit, va assegurar haver donat l’ordre a la Conselleria de Territori perquè col·labori "al màxim" a "esbrinar" què ha passat.
També va demanar no treure conclusions abans que la justícia no dictamini què ha passat. "El Govern farà el que hagi de fer, però no especulem", va tancar.
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- Els Bombers estabilitzen el foc de les Gavarres, però tardaran dies a extingir-lo
- No sabíem quin dia arribaria, però sabíem que un dia cremaria tot
- Necrològiques del 5 de juliol de 2026
- Un metge del Trueta viatjarà a Veneçuela carregat de material sanitari per ajudar els afectats pel terratrèmol