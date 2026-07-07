Les flames avancen sense control als Pirineus Orientals
L’incendi, que ha mobilitzat 800 bombers i ha registrat 16 ferits lleus, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha cremat 4.900 hectàrees.
Leticia Fuentes
En tan sols un mes, França afronta la seva tercera onada de calor acompanyada d’un preocupant incendi, a prop de Perpinyà, que ha obligat a evacuar 10.000 persones al departament dels Pirineus Orientals, després que les flames arrasessin més de 4.900 hectàrees des del cap de setmana. Aquest foc, que ahir encara no s’havia pogut controlar, va provocar alteracions en l’arribada de l’etapa del Tour de França a la zona afectada, on 800 bombers continuaven lluitant contra l’avanç de les flames. "La situació és catastròfica", va admetre la portaveu del Govern, Maud Bregeon, a primera hora d’ahir després d’una nit intensa per als serveis d’emergències.
El ministre de l’Interior, Laurent Nuñez, es va desplaçar fins a Illa del Riberal per reunir-se amb les autoritats locals i informar sobre la situació de l’incendi, que ja ha arrasat 4.900 hectàrees. Durant la seva visita, va declarar que el foc no estava "completament controlat", tot i que va precisar que "afortunadament està estabilitzat en diversos punts".
"Fins ara, comptem amb set avions cisterna Canadair, dos Dash 8 i quatre helicòpters cisterna. A partir de demà, tindrem vuit aeronaus addicionals, incloses sis de la flota de RescEU", va afegir, i va explicar que actualment hi ha aproximadament 20 incendis actius a tot el país.
El foc avança sense control i deixa 16 ferits lleus, entre ells dos bombers, i 50 edificis danyats "en diferents graus". Quan la situació ja no permetia garantir la seguretat, la prefectura dels Pirineus Orientals va obligar els residents de Vinçà a evacuar la zona "de seguida" i a no tornar als llocs afectats fins a nova ordre. De fet, les flames van continuar propagant-se amb rapidesa a causa de l’extrema sequedat de l’ambient provocada per l’onada de calor històrica durant la qual els termòmetres van superar els 40ºC al sud del país. La contenció del foc i les tasques d’extinció tampoc es van veure afavorides per l’orografia de la zona, ja que la serra d’Aspres és una zona "molt àrida i de molt difícil accés per als vehicles terrestres dels bombers", va apuntar el prefecte francès. Per reforçar la lluita contra les flames, la Unió Europea va enviar quatre avions cisterna.
Davant d’aquesta situació extremament "difícil", el prefecte de la regió ja va anunciar diumenge que la tercera etapa del Tour de França, entre Granollers (Espanya) i els Angles (Pirineus Orientals), se celebraria ahir "sense públic" a la zona afectada, on se situa la meta. "La meva prioritat avui és ajudar la població evacuada. Per tant, he decidit que no es desplegarà ni un sol bomber al Tour de França", va declarar aquest dilluns.
"Una situació preocupant"
Les autoritats es mostren preocupades per l’avançament de la temporada d’incendis i per la seva magnitud, una situació agreujada per les altes temperatures que castiguen el país. L’any passat, per aquestes dates, la xifra d’hectàrees cremades no arribava a les 5.000, i en aquests moments, els incendis ja han arrasat més de 14.000 hectàrees a tot França. Segons els bombers, el 90% dels incendis forestals són provocats per l’ésser humà, però la seva propagació es veu agreujada per la freqüència creixent d’onades de calor i sequeres a causa del canvi climàtic.
Un home roman sota custòdia policial des d’ahir, després que les autoritats el detinguessin diumenge com a sospitós de provocar almenys vuit incendis forestals que van ser ràpidament controlats a Solaize, al departament del Roine. Un segon home, de 27 anys, va ser detingut diumenge "mentre es trobava a Carlencaç e Levaç, a prop del lloc on es va iniciar un incendi", segons va informar el fiscal de Béziers, Arnaud Faugère, en un comunicat emès ahir a la nit.
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