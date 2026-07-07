El turó de la Rovira és escèptic amb les mesures municipals contra la massificació
L’Ajuntament ha posat en marxa un grup de treball amb els veïns dels búnquers del Carmel per estudiar com fer front a l’incivisme a la zona.
Gisela Macedo
Els veïns de l’entorn del turó de la Rovira fa anys que conviuen amb botellons, soroll, brutícia i turistes que fins i tot arriben a saltar la tanca quan el recinte ja ha tancat per continuar veient la posta de sol sobre Barcelona. La massificació d’aquest mirador, conegut popularment com els búnquers del Carmel, ha portat l’Ajuntament a crear una taula de treball en la qual, dos cops l’any, participaran representants municipals i entitats veïnals per acordar noves mesures i restriccions per mirar de reduir les molèsties que fa anys que denuncien els residents.
Va ser ahir quan el consistori va confirmar oficialment que ja està constituïda, amb el nom de Grup d’Impuls i Seguiment del turó de la Rovira. La primera reunió va tenir lloc a la tarda i s’hi van presentar diverses propostes, entre les quals hi ha reforçar la presència de la Guàrdia Urbana, augmentar els equips de neteja, comptar amb la presència de mediadors que s’encarreguin de prevenir i intervenir davant de conductes incíviques, instal·lar sensors per comptar el nombre de visitants i reforestar l’entorn per dificultar que es formin botellons als voltants.
Tot i així, els veïns encara es mostren escèptics. Consideren que les mesures adoptades fins ara no han sigut suficients i reclamen actuacions més contundents. David Mir, membre del Consell Veïnal del turó de la Rovira, tem que les futures actuacions que es posin en marxa siguin "més del mateix" i, segons el seu parer, "inefectives". "Hi ha una falta d’actuació policial i s’ha de retirar l’alcohol als visitants".
Mir també afirma que una de les propostes de l’associació de veïns és que es prohibeixi l’entrada a tothom que no estigui empadronat a Barcelona i que únicament hi puguin passar els visitants que hagin adquirit una entrada del Museu d’Història de Barcelona (Muhba), ja que, recorda, aquest és un espai patrimonial on es conserven les restes d’una bateria antiaèria construïda durant la Guerra Civil. No obstant, el veí lamenta que aquesta petició no figurava a l’ordre del dia d’aquesta primera trobada.
Els conflictes al turó de la Rovira venen de lluny. Des de fa una dècada aproximadament, el lloc ha anat guanyant cada vegada més popularitat, especialment a través de les xarxes socials, i també amb l’ajuda del mateix consistori, que va reacondicionar l’espai i el va promocionar en un intent de descentralitzar el turisme i animar els turistes que sortissin del centre. Al final, el mirador ha acabat massificant-se i convertint-se en un maldecap constant per als veïns, especialment quan arriba el bon temps i la temporada alta de turistes. "No volem replicar un parc Güell aquí dalt", assevera Mir.
Va ser tant així que, des del maig del 2023, la Guàrdia Urbana desallotja el recinte cada tarda al finalitzar l’horari d’obertura i en fa el tancament. Tot i així, molts joves salten la tanca o es queden als voltants per contemplar la posta de sol, sovint acompanyant el moment de begudes alcohòliques, per la qual cosa hi ha nits en què els grups acaben fent botellon en aquesta zona. Un problema que, segons denuncien els veïns, es repeteix pràcticament cada dia.
Segons explica l’Ajuntament, l’objectiu és "voler trobar solucions consensuades i participades als problemes que ha generat la popularitat d’aquest lloc emblemàtic i històric" i avançar cap a "una gestió més ordenada, sostenible i consensuada, preservant els valors patrimonials de l’espai i millorant la convivència als barris del seu entorn".
A curt, mitjà i llarg termini
El grup es reunirà almenys un cop cada sis mesos i participarà en la definició i el seguiment d’un Pla d’Acció per al turó de la Rovira. També supervisarà les mesures de protecció i convivència, impulsarà estudis sobre l’espai i podrà crear grups de treball específics.
Ara mateix, sobre la taula hi ha un paquet d’actuacions a curt, mitjà i llarg termini, segons apunta el consistori. Entre les més immediates hi ha garantir el tancament correcte del recinte, senyalitzar els accessos perifèrics per desincentivar conductes incíviques, mantenir l’àmbit patrimonial del Muhba, redactar el projecte tècnic de renaturalització de l’entorn i comptar amb sensors de recompte de visitants.
L’Ajuntament també planteja reforçar el dispositiu de la Guàrdia Urbana per garantir el tancament del recinte i reduir les molèsties al veïnat. També preveu ampliar els equips de neteja i manteniment, amb especial atenció a l’eliminació de grafitis, reactivar el servei d’agents cívics i iniciar un Servei de Gestió de Conflictes amb mediadors per reforçar la informació, la mediació i la prevenció de conductes incíviques.
Una altra de les actuacions previstes és la instal·lació de càmeres de videovigilància. L’Ajuntament ja disposa de l’informe de viabilitat tècnica i està a l’espera del vistiplau definitiu.
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