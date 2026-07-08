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Un incendi forestal a Gavà obliga a confinar 6.000 persones

Els Bombers han desplegat 22 dotacions, inclosos mitjans aeris, per sufocar les flames, visibles des de bona part de l’àrea metropolitana de Barcelona

Flames cremant un bosc prop de Gavà i Viladecans.

Flames cremant un bosc prop de Gavà i Viladecans. / Bombers de la Generalitat

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Àlex Rebollo

Gavà

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi originat aquest migdia al municipi de Gavà (Baix Llobregat). Segons expliquen els Bombers, l’avís s’ha rebut poc abans de les 14 hores després que diversos testimonis l’avistessin des de la C-32. La fumarada és visible des de diversos punts de l’àrea de Barcelona.

Segons expliquen, l’origen rau en un vehicle que s’ha incendiat i les flames del qual han arribat a la vegetació. Per ara, el cos treballa amb 22 dotacions, entre les quals es troben set mitjans aeris, dels quals dos són els hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic que estaven desplaçats per l’incendi de Sentmenat per sufocar el foc, que s’ha originat al costat del barri de Ferreres. Així, els Bombers assenyalen que l’incendi ha crescut en plena alineació i ha arribat a la cresta. «Prioritzem el seguiment dels focus secundaris que està llançant el foc més enllà del perímetre i el flanc esquerre que podria obrir-se cap a la serra de Galliners», apunta el cos, que remarca també que, ara per ara, treballa en un perímetre d’unes cinc hectàrees.

Per aquest incendi forestal, Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils ES-ALERT dels veïns de la zona per ordenar el confinament a la urbanització de Can Tries i Bruguers (Gavà), Sant Climent de Llobregat i la zona pròxima al Puig de Miramar de Viladecans. En conjunt, el confinament afecta una 6.000 persones i Protecció Civil remarca que «és necessari tancar portes i finestres».

Un incendio forestal en Gavà obliga a confinar a 6000 personas

L'incendi forestal de Gavà. / EPC

Francesc Tenor és un dels veïns que ha hagut de confinar-se davant l’avenç de les flames i la gran cortina de fum que aquestes generen. Explica que, passades les 15 hores encara podia veure flames des de casa seva, ja que l’incendi crema molt a prop del nucli urbà, tot i que minuts després han desaparegut. Admet que estan amb una mica de por i expectants davant del que pugui passar i apunta que mantenen la confiança que «es pugui apagar aviat».

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Els Bombers remarquen també que ja s’ha pogut estabilitzar el foc al vehicle i que la preocupació rau ara en l’incendi forestal. A la zona també s’han desplaçat equips de la Policia Local de Gavà. «Demanem a la ciutadania que eviti acostar-se a la zona i segueixi en tot moment les indicacions dels serveis d’emergència», assenyala per la seva banda l’Ajuntament de Gavà.

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