Locals comercials
Els Bombers inspeccionen aquest dimecres els baixos més afectats pel forat de l’L9 al Putxet
Els veïns demanen informació a peu de carrer als tècnics desplaçats al lloc, que els insten a una reunió al centre cívic al migdia
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Els tècnics inspeccionen les finques desallotjades pel forat del Putxet
Edu Gil
El barri barceloní del Putxet mira de recobrar una certa normalitat 24 hores després que un forat sobtat de vuit metres de diàmetre en un pati, sobre el traçat de l’L9 del metro, obligués a desallotjar gairebé un centenar de veïns de casa seva. Abans que comencin les tasques de reparació, l’afectació a la zona continua sent notable aquest dimecres.
La circulació de vehicles continua tallada al carrer Teodora Lamadrid i, a l’altura del número 6, els vianants només poden transitar per un dels costats de la via mentre els topògrafs continuen amb els treballs d’inspecció.
Les restriccions també afecten diversos establiments del carrer, entre els quals una botiga de La Sirena, la pizzeria Verona i la rellotgeria Jubar. A més, el carrer Rubenstein es manté completament tancat. Els Bombers han demanat als veïns, un per un, les claus dels locals per poder accedir juntament amb els tècnics i realitzar les valoracions pertinents. Làmines de plàstic precinten l’accés a alguns dels baixos afectats.
Així mateix, se’ls ha comunicat que, a partir de les deu del matí, tota la informació oficial que pugui facilitar l’Ajuntament se centralitzarà al Centre Cívic Vil·la Florida, on s’ha establert un punt permanent d’atenció operatiu de 10 a 21 hores per atendre qui ho necessiti.
No obstant, com ha constatat aquest diari, grups de veïns afectats ronden pels voltants i demanen informació a peu de carrer als tècnics que intercepten, que els insten a una reunió al centre cívic a les dotze del migdia. Cartells als portals també els dirigeixen allà per obtenir «informació personalitzada». La inquietud veïnal s’ha incrementat, a més, per un tiroteig aquesta nit en l’altre extrem del barri.
El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) va atendre la vigília 85 persones desallotjades i dues d’elles van acceptar dormir a les dependències que aquest servei municipal 24h té al Poblenou. Els desallotjats van poder recollir pertinences bàsiques en visites ràpides a casa, acompanyats de tècnics.
Aquest dimecres està previst que continuïn les tasques de consolidació i comprovació de les afectacions als edificis una vegada omplert de formigó el forat durant la matinada. Si bé les principals esquerdes denunciades pels veïns s’han diagnosticat com a preexistents a l’inici de les obres de l’L9, en queden encara algunes per estudiar per saber si són prèvies o recents.
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