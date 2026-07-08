El carrer de Sants, dos anys sense tram per als vianants el cap de setmana
La tirada entre la rambla de Badal i la plaça de Sants s’exclourà del programa Obrim els Carrers perquè l’H10 circuli quan canviï de ruta per les obres al metro.
Jordi Ribalaygue
Fa sis anys que el carrer de Sants es tanca al trànsit els caps de setmana durant bona part de l’any per convertir-se en un passeig de dos quilòmetres exclusiu per a vianants. Els vianants caminen, xerren, juguen i s’esbargeixen els dissabtes i els diumenges de 10.00 a 21.00 hores al mig de la calçada que uneix els carrers Creu Coberta i de Sants. Just ara s’ha obert un parèntesi estiuenc al programa Obrim Carrers, en pausa fins que es reprengui al setembre. Els veïns s’han acostumat als dos dies setmanals lliures de vehicles. No obstant, l’ocasional bulevard que discorre sense pausa entre la plaça Espanya i el carrer Munné quedarà partit cap a finals d’any. L’eix per als vianants es dividirà en dos, al perdre el tram entre la plaça de Sants i la rambla de Badal. Allà, el veto dels caps de setmana als vehicles s’aixecarà fins que acabi el 2028.
"La pèrdua del tram per a vianants és temporal, durant uns dos anys", calcula l’Ajuntament de Barcelona. El treball en el recorregut per als vianants va associat a les obres a la parada de metro de la plaça de Sants, en marxa des del febrer per instal·lar ascensors i adaptar l’estació perquè resulti accessible a persones amb mobilitat reduïda, cosa que no ha sigut fins ara. La reforma compta amb allargar-se més d’un parell d’anys i s’espera que afecti el trajecte de la línia de bus H10 a partir dels pròxims mesos.
El consistori al·lega que les alteracions a la circulació degudes a les obres imposen que s’amputin uns 400 metres de l’asfalt que fins ara es reserva a vianants durant els dissabtes i els diumenges. "L’obertura al trànsit del tram entre la plaça de Sants i Badal es farà només a partir del moment en què l’H10 no pugui fer el gir a la plaça de Sants per l’afectació de les obres del metro", explica l’Ajuntament. "Això està previst a finals del 2026", estima.
La decisió disgusta el Centre Social de Sants, referent del moviment veïnal del barri. L’entitat ha manifestat un "rebuig rotund" que es retalli la iniciativa Obrim Carrers, que remarca que rep un ampli suport a la zona. La presidenta del Centre Social de Sants, Maria Riba, demana que la interrupció duri "el mínim temps possible" si les obres del metro ho exigeixen, tot i que reclama "alternatives" per blindar una pacificació intermitent que el veïnat s’ha fet seva.
L’Ajuntament justifica que la via que ara s’estén contínua per als vianants se separarà fins al "finals del 2028" per "garantir l’accessibilitat en transport públic adaptat a la plaça de Sants". El govern municipal assegura que "s’han estudiat alternatives, com que hi hagi l’origen i el final a l’estació de Sants". Respon que cap pla b dels examinats "garanteix accessibilitat a la plaça de Sants".
"Es juga amb el fet que només pot ser així, però hi pot haver fórmules per fer-ho d’una altra manera", creu Riba. Al seu torn, destaca la importància que la ruta de l’H10 s’expandeixi fins a la rambla Badal: "Està bé per als veïns i tots volem que s’allargui, però pensem que hi ha d’haver una alternativa per al cap de setmana".
Petició del comerç
El carrer de Sants és un dels principals bulevards comercials de Barcelona. "Fa molt temps que demanem treballar un replantejament de l’Obrim Carrers", comenta Lucía Reina, adjunta a la presidència de l’eix comercial Sants Establiments Units. "El nostre eix, els caps de setmana, no té cap tipus de transport adaptat i el comerç ho ha notat moltíssim", observa.
Reina apunta que són partidaris d’un model de conversió en zona de vianants en què "el transport públic i adaptat pugui arribar". "Això sí, no estem d’acord amb dividir l’eix perquè un tram sí que estigui obert i un altre no", adverteix. Així mateix, recalca que "és important que totes les veïnes i veïns tinguin transport el cap de setmana i puguin arribar sense problemes als comerços dels carrers de Sants". Riba afegeix que hi ha hagut confusió i s’han difós diverses versions sobre què acabaria passant amb l’obertura de l’eix Creu Coberta-Sants als vianants.
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