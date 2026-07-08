Calor extrema
Gairebé 100 morts a Catalunya atribuïbles a la calor en la primera setmana de juliol
Les defuncions per aquesta causa ja superen les de tot el mes sencer la majoria d’anys des del 2015
V. Raffio
Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, una xifra extraordinària només superada pel rècord de 191 víctimes registrades ara fa un any en aquest mateix període, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària MoMo, de l'Institut de Salut Carles III. De fet, aquest centenar de persones que haurien mort la darrera setmana a conseqüència de les altes temperatures que s’estan registrant al país superen -en tan sols 7 dies- els registres mensuals de la majoria de juliols des del 2015, exceptuant els del 2022 (183 víctimes en tot el mes) i el 2025 (251 morts). L’estiu del 2026 apunta a rècord en aquest sentit, ja que al juny ja se’n van registrar 126, xifra més alta de la sèrie.
Amb les darreres dades provisionals del MoMo, la xifra global de defuncions atribuïbles a la calor des de l’inici del període estival -des del 15 de maig, segons el criteri d’aquest ens-, s’eleva a 223 persones. 126 al juny, més les 97 de la primera setmana de juliol.
Les primeres persones que haurien mort a causa de les altes temperatures es comencen a registrar de manera sostinguda a partir de la segona meitat del mes de juny, i s’enfilen de manera important als voltants de Sant Joan, coincidint amb la primera onada de calor de la temporada. Entre el 21 de juny i l’1 de juliol es van registrar 125 morts atribuïts a aquesta causa, arribant a la xifra de 15 en un sol dia, el mateix 1 de juliol.
Les xifres s’han mantingut altes des d’aleshores, amb entre 13 i 15 morts diàries per aquesta raó, i ahir dia 7 de juliol, segon dia de la segona onada de calor, ja es va tornar a elevar fins a les 16, que és el màxim diari que s’ha registrat enguany fins a la data.
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