David Márquez, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
El jove és un dels 450 estudiants de tot l’Estat seleccionats per l'organització i cursarà primer de batxillerat al Canadà
Ariadna Gombau
"Les matemàtiques i la física són una de les meves passions. M’agraden molt els reptes i el procés de trobar-ne la solució. Gaudeixo resolent problemes", afirma David Márquez (Manresa, 2010), un dels 450 estudiants de tot l’Estat que aquest any han obtingut una beca de la Fundación Amancio Ortega, que li permetrà cursar 1r de batxillerat al Canadà.
Acaba de graduar-se d’ESO a la FEDAC Manresa i ja té al cap el seu pròxim destí: una població situada a prop de Vancouver. Allà cursarà primer de batxillerat gràcies a aquesta beca: "Des de petit m’ha agradat molt conèixer món i viatjar", explica. Va ser la seva germana qui, feia temps, l’animava a presentar-s’hi. Quan faltava poc perquè es tanqués el termini de sol·licituds, es va decidir a fer el pas. Era el setembre de l’any passat. Des d’aleshores ha superat tres fases del procés de selecció fins que va rebre la notícia.
La Fundación Amancio Ortega concedeix cada any 450 beques per cursar primer de batxillerat a l’estranger: 250 per estudiar al Canadà i 200 als Estats Units. Del total, 80 es reserven a estudiants de Galícia.
"«A la segona fase vaig començar a pensar: ‘Potser m’agafen i això es fa realitat’", recorda el manresà, que aquest agost emprendrà l’aventura. Més enllà de l’oportunitat de viatjar, el que més l’atrau és el sistema educatiu canadenc: "La manera que tenen de fer classe és més pràctica i a mi m’agrada molt experimentar i manipular", explica.
També afronta l’experiència com una oportunitat per canviar d’entorn i "créixer com a persona, aprendre a ser més independent i sortir de la meva zona de confort". Per als joves que es plantegin presentar-se a la convocatòria, el seu missatge és clar: "Que s’hi apuntin, que no dubtin". I hi afegeix un consell: "Que s’esforcin, perquè és una oportunitat única a la vida".
Al Canadà, en lloc d’escollir una modalitat de batxillerat des del primer moment, cursarà les assignatures obligatòries i després podrà configurar l’itinerari amb optatives. Tot i això, el David té clar que s’orientarà cap a l’àmbit científic i tecnològic. A banda de continuar la seva formació, el manresà vol aprofitar l’estada per viure una experiència que considera única: fer amistats i establir un bon vincle amb la família d’acollida, que també allotjarà un estudiant del Brasil. Un dels requisits de la beca és no rebre la visita dels familiars durant el curs, ni tan sols per Nadal. Tot i admetre que els trobarà a faltar, assegura que està "il·lusionat".
Més enllà dels estudis, el jove dedica bona part del seu temps al futbol. És jugador i entrenador a la Guardiolenca: "Serà dur perquè fa set anys que soc al club i trobaré a faltar els companys", reconeix. Tot i això, ja s’ha informat que al centre on estudiarà hi ha un equip de futbol. També vol aprofitar l’estada per descobrir nous esports.
De cara al futur, el David s’imagina havent recorregut món i treballant en el sector de l’aviació, sigui com a controlador aeri o com a enginyer. En qualsevol cas, té clar que vol dedicar-se a un àmbit relacionat amb les matemàtiques o la física.
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Via: Regió7
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