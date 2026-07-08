Desallotgen 93 habitatges al Putxet per les obres de l’L9
El forat de vuit metres de diàmetre afecta un pati interior. El Govern assegura que continuaran treballant perquè les obres del metro es desenvolupin "amb els màxims estàndards de seguretat".
Meritxell M. Pauné
Minuts abans de les 11 hores d’ahir, els Bombers de Barcelona van rebre l’avís de l’enfonsament d’un pati interior d’illa al carrer Rubinstein número 4, al barri del Putxet del districte de Sarrià-Sant Gervasi. En concret, es va detectar un forat d’uns vuit metres de diàmetre i quatre de profunditat que afecta un pati interior, que pertanyeria a la pizzeria Verona, i un petit magatzem. També van aparèixer esquerdes en alguns habitatges. No es van registrar ferits.
La responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat, Laura Carrasco, va reconèixer que l’enfonsament del pati interior estaria relacionat amb les obres que es porten a terme a la zona d’ampliació de la línia 9 del metro.
"Estem perforant el tram central de l’L9 amb la tuneladora en aquesta zona del carrer Rubinstein", va assenyalar Carrasco, que va associar el forat amb "l’excavació del túnel en aquest àmbit". No obstant, va remarcar que el forat es va produir una vegada la tuneladora havia passat a uns 10 o 12 metres del lloc de l’incident.
També va remarcar que no té res a veure amb el clot del Carmel, ja que "es tracta d’un procediment constructiu molt diferent, amb una tuneladora que instal·la un escut metàl·lic de 12 metres de diàmetre". Per això Carrasco va remarcar que el forat no anirà a més, es podrà omplir de formigó i la tuneladora continuarà "excavant amb normalitat".
Es va establir un perímetre de seguretat entorn del forat de 24 metres de diàmetre. Dins d’aquest perímetre hi ha vuit finques, amb 93 pisos, els ocupants dels quals van dormir ahir a la nit fora de casa seva. Es tracta d’una mesura preventiva que afecta edificis dels carrers Rubinstein, Teodora Lamadrid i Sant Gervasi de Cassoles.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va assegurar que s’han "activat tots els protocols de protecció i seguretat del veïnat" i que "la prioritat és donar sortida al desallotjament temporal d’aquests 93 pisos". A més, va assenyalar que van activar "el servei d’emergències socials per reallotjar" les persones amb més situació de vulnerabilitat.
De moment no se sap quan podran tornar a casa els veïns. L’Ajuntament de Barcelona va establir un punt d’acollida per als afectats al Centre Cívic Vil·la Florida i va activar un equip d’atenció del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Els tècnics treballen en l’estabilització del forat omplint-lo de formigó, tot i que adverteixen que serà "un procés lent".
Efectius dels Bombers de Barcelona i la Guàrdia Urbana es van mantenir desplegats a la zona per vigilar, atendre i acompanyar veïns, que només van poder accedir als habitatges puntualment per recollir pertinences bàsiques.
La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, va obrir una actuació d’ofici pel forat. Per supervisar l’actuació de les administracions i vetllar pels drets dels afectats, la síndica va demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat informació sobre les mesures de seguiment i control de l’impacte de les obres i sobre els controls i mesuraments que s’han portat a terme a les finques de l’entorn.
Ahir al matí es va celebrar a l’ajuntament una reunió d’emergència amb l’alcalde Jaume Collboni, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet i els consellers Sílvia Paneque i Albert Dalmau, juntament amb els serveis tècnics. "Ara mateix es treballa per estabilitzar el forat i poder estabilitzar la zona", van remarcar des del consistori.
Paneque va fer una crida a la "tranquil·litat" i va garantir que es va actuar per preservar la seguretat de les persones. També va assegurar que continuaran treballant perquè les obres del metro es desenvolupin "amb els màxims estàndards de seguretat". Paneque va puntualitzar que els sensors instal·lats a les quatre finques desallotjades no havien registrat cap moviment estrany. Tot i així, va explicar que els equips tècnics continuaran revisant la zona per determinar si la incidència es pot solucionar amb un reforç de "formigó líquid" o si s’han d’adoptar altres mesures.
La síndrome del Carmel
La plaça del Putxet està situada molt a prop del traçat de la línia de metro L9 en construcció, cosa que ha disparat el temor veïnal que es pugui repetir el cas del Carmel, on un clot per la construcció de noves estacions de metro fa just 20 anys va obligar a fer caure desenes de llars.
"La tuneladora de l’L9 està aturada a Sant Gervasi, són uns carrers amb un subsol molt complicat, tothom sap que són antigues rieres", protestava indignada una resident. Un altre veí explicava que el 29 de maig ja es va detectar una petita afectació al carrer posterior. Precisament, alguns veïns del barri van criticar que ja s’havien detectat esquerdes en algunes parets en els últims mesos.
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