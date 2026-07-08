L’error que pot costar una pensió: un jubilat haurà de tornar gairebé 50.000 euros per superar aquest límit
Una sentència confirma que mantenir una activitat com a autònom incompatible amb la jubilació pot comportar la retirada de la pensió i una reclamació de milers d’euros
Un jubilat de Logronyo haurà de retornar gairebé 50.000 euros després d’haver compaginat la pensió amb una activitat laboral com a autònom que la normativa considerava incompatible.
El cas, confirmat judicialment, serveix d’avís per a molts pensionistes: no totes les feines o activitats remunerades es poden mantenir després de la jubilació. Un alta d’autònom, encara que sigui per una activitat petita o puntual, pot acabar provocant una revisió de la Seguretat Social i una reclamació molt elevada.
Què va passar?
El pensionista va continuar treballant després de jubilar-se i es va donar d’alta al règim d’autònoms mentre cobrava la seva pensió.
L’Administració va detectar aquesta situació i va concloure que havia percebut la prestació de manera indeguda durant diversos anys. Segons el criteri aplicat, l’activitat era incompatible amb el tipus de pensió de jubilació que rebia.
La conseqüència va ser doble: retirada de la pensió i reclamació de les quantitats ja abonades. L’import final ascendeix a 46.837 euros.
El jubilat va recórrer la decisió, però el tribunal va donar la raó a l’Administració i va confirmar que havia de reintegrar els diners.
Quan pot ser incompatible treballar i cobrar la pensió?
La normativa estableix que, amb caràcter general, la pensió de jubilació és incompatible amb una activitat laboral que obligui a estar d’alta en un règim de la Seguretat Social, ja sigui per compte propi o aliè.
Això passa perquè la pensió cobreix una situació d’inactivitat laboral. Si la persona torna a treballar de manera regular, la prestació pot quedar suspesa o no correspondre en les mateixes condicions.
Ara bé, hi ha modalitats específiques que sí permeten compatibilitzar feina i pensió, com la jubilació activa, la jubilació parcial o determinats supòsits amb ingressos reduïts. Però cal complir requisits molt concrets i comunicar-ho correctament.
El risc de pensar que és una activitat menor
Un dels errors més habituals és creure que una feina puntual, un petit negoci o una activitat com a autònom no tindrà conseqüències.
Els experts recorden que la compatibilitat no depèn només de la quantitat ingressada, sinó del tipus de pensió, del règim d’alta i de si l’activitat s’ha comunicat correctament.
Per això, abans d’iniciar qualsevol activitat remunerada després de jubilar-se, és imprescindible consultar amb la Seguretat Social o amb un assessor laboral.
Sense mala fe també es pot reclamar
Encara que no hi hagi intenció de frau, l’Administració pot reclamar la devolució dels imports si considera que s’ha cobrat més del que corresponia.
Casos similars han obligat altres jubilats a retornar quantitats molt elevades per no informar d’un canvi de situació o per mantenir una activitat incompatible amb la pensió.
La lliçó és clara: jubilar-se no sempre significa poder fer qualsevol activitat remunerada sense conseqüències. Abans de donar-se d’alta com a autònom o acceptar una feina, cal comprovar si és compatible amb la pensió. Un simple error pot acabar costant desenes de milers d’euros.
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