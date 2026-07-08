El Govern augmenta les ajudes a les escoles infantils privades
La subvenció per alumne i curs passarà de 800 a 1.000 euros a partir del setembre. Els centres podran traslladar a les famílies descomptes proporcionals en les quotes del curs vinent.
Helena López
El Govern va aprovar ahir un augment de 200 euros en les ajudes destinades a les escoles infantils privades per a l’alumnat d’I-2, amb l’objectiu que els centres puguin traslladar a les famílies descomptes proporcionals en les quotes (l’I-2 en les públiques fa anys que és gratuït). La subvenció per alumne i curs a la privada passarà de 800 a 1.000 euros en el curs 2026-2027, a partir del setembre. L’acord de Govern també inclou l’increment de l’aportació addicional prevista per a l’alumnat vulnerable en aquests centres.
Amb aquesta mesura, l’Executiu vol "avançar" en la universalització "progressiva" del primer cicle d’educació infantil (malgrat les promeses, la gratuïtat en la pública continua encallada a I-2) i reforçar les "polítiques de suport a les famílies", especialment en matèria de conciliació laboral i familiar, segons destaca l’acord, que apunta a un últim objectiu: frenar la desaparició de places en escoles infantils privades, una tendència que, segons dades de les patronals del sector confirmades pel Govern, s’ha anat accentuant en els últims cursos (una de cada tres guarderies privades ha tancat des del 2001 a Catalunya).
El Govern va aprovar també ahir el Pla Interdepartamental d’Educació per a la Sostenibilitat 2026-2030, impulsat per les conselleries de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i d’Educació i FP amb l’objectiu de "contribuir a la formació d’una ciutadania crítica, compromesa i capacitada per afrontar els grans reptes socioambientals actuals i futurs".
Educació sostenible
Catalunya compta amb una trajectòria consolidada en educació per a la sostenibilitat, amb iniciatives com el Programa Escoles Verdes i la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), a més de la implicació d’entitats, administracions locals i comunitats educatives –assenyalen des del Govern– i el nou pla aprovat ahir vol ser, afegeixen, "un pas endavant per reforçar, coordinar i ampliar aquestes experiències". El pla s’emmarca en la LEC i en el currículum vigent, que incorpora la "perspectiva ecosocial" com a element central de l’aprenentatge.
S’estructura en quatre eixos. El primer se centra en l’alumnat i busca que adquireixi les competències necessàries per ser part d’una ciutadania "ecosocialment activa". El segon eix es dirigeix al professorat, amb mesures per millorar la seva capacitació en reptes socioambientals i per fomentar que integri l’entorn com a espai d’aprenentatge. El tercer s’enfoca als centres educatius, considerats agents clau de la transformació ecosocial, i el quart se centra en la creació de xarxes i col·laboracions entre centres, comunitats educatives i agents socials, ambientals, científics, universitaris i locals. Entre les mesures destaquen la creació i millora de "comitès ambientals" i espais de participació democràtica a les escoles.
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