L’incendi de l’Anoia entra en una fase positiva
El foc del Baix Empordà queda controlat i les flames obliguen a confinar nuclis de la Segarra
EDUARD FONT / EVA BATLLE
L’incendi forestal que es va iniciar a Carme (Anoia) va quedar estabilitzat dilluns a la nit i ahir no va tenir reactivacions. La comarca ha perdut unes 500 hectàrees de bosc, algunes naus i diverses cases particulars atrapades per la voràgine de les flames del foc que es va declarar dilluns.
Els Agents Rurals busquen les causes del foc i l’únic que han descartat han sigut les causes naturals. Per tant, es podria parlar d’intervenció humana, voluntària o involuntària. El foc es va originar al terme municipal de Carme,però ràpidament es va propagar cap al terme de la Pobla de Claramunt i pràcticament no va cremar el terme municipal on va començar.
Mentrestant, l’incendi de les Gavarres es va donar ahir a la nit per controlat després de cremar, des de divendres, 2.200,11 hectàrees, de les quals 2.134,44 pertanyen a l’espai natural de les Gavarres. Tot i que el foc ja està controlat, els efectius dels Bombers continuaran treballant a la zona per evitar possibles reactivacions fins que l’incendi es pugui donar per extingit.
Camp de cereal
També tenia bon pronòstic ahir a la nit el foc de la Segarra declarat ahir a la tarda al terme de Torrefeta i Florejacs. A les 15.45 hores Protecció Civil va enviar un missatge per demanar el confinament del municipi solsonenc de Biosca, a més de Sanaüja, i les zones pròximes a aquests nuclis dels municipis de Torrefeta i Florejacs i Massoteres. A mitja tarda només quedaven afectades pel confinament quatre masies disseminades al flanc esquerre del foc. Segons fonts dels bombers, el foc s’hauria originat en un camp de cereal sense segar, però veïns de Torrefeta i Florejacs denunciaven que s’hauria iniciat al costat d’uns operaris que treballaven en una línia de telefonia.
L’incendi declarat el cap de setmana als voltants de Perpinyà. i que ha arrasat més de 4.900 hectàrees des de dissabte es considerava ahir a la nit en via de control. Sis persones "sospitoses d’haver participat" en el seu inici van ser detingudes per la gendarmeria, segons va anunciar el ministre de l’Interior, Laurent Núñez.
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