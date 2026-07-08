Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
incendi Gavarresciclistes Gavarresatropellament GironaObramat Saltmercat FigueresLa MironaMundial futbol
instagramlinkedin

Paneque acudirà al Parlament pel foc de les Gavarres

El Govern estudiarà rescindir el contracte amb l’empresa que va provocar les flames

Vehicles calcinats per l’incendi que afecta les Gavarres. | ACN

Vehicles calcinats per l’incendi que afecta les Gavarres. | ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Carlota Camps

Barcelona

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l’origen de l’incendi de les Gavarres d’aquest cap de setmana, ja que el focus del foc va ser provocat pels treballs d’una empresa subcontractada per la Generalitat. Paneque ho va anunciar durant la roda de premsa després del Consell Executiu d’ahir, després de la petició que li han fet diversos grups, com Junts o Vox. "Aniré al Parlament a donar totes les explicacions oportunes i que es plantegin, com sempre he fet", va afirmar la consellera, que encara no ha concretat la data: "Estic a disposició en el moment en què el Parlament pugui determinar una data compatible amb els grups parlamentaris, no serà per falta de predisposició".

Els grups demanen conèixer si l’Executiu va advertir l’empresa que feia manteniment en una carretera de la Bisbal d’Empordà que el risc d’incendi impedia utilitzar una radial.

Protocol i normativa

Per la seva banda, el Govern manté sota la lupa l’empresa. En paral·lel a la via judicial, l’empleat ja ha passat a disposició judicial, el Departament de Territori ha reclamat a la companyia "tota la informació" sobre els protocols i la normativa interna que s’havien d’aplicar en una zona amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, com passava en el moment en què es van originar les flames, i estudia ara si és procedent rescindir el contracte.

Notícies relacionades

"Quan arribi tota la informació al departament veurem si activem un altre mecanisme i si fa falta alguna actuació", va declarar Paneque després de ser preguntada sobre si existeix la possibilitat que la Generalitat pugui rescindir el contracte. Paneque va demanar "prudència" fins a disposar de l’informe intern que està confeccionant la seva conselleria amb la informació requerida i va explicar que "en els pròxims dies o setmanes", quan comptin amb el document, es prendran les decisions oportunes. "S’haurà de determinar si és una responsabilitat compartida entre el treballador i l’empresa o no", va insistir.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
  2. Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
  3. Quatre ferits, un de crític, en un xoc frontal a l’N-260 a Llançà
  4. Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
  5. Les tres preguntes que els CAPs del Baix Empordà volen que els pacients facin sempre al metge
  6. Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
  7. Els Bombers mantenen l'optimisme a les Gavarres però temen la simultaneïtat
  8. Girona FC: Ple d'incògnites per resoldre a dos dies de començar la feina

Els pagesos del massís de Rocacorba diuen que segueix havent-hi molts senglars tot i el pla per rebaixar-ne la població

Els pagesos del massís de Rocacorba diuen que segueix havent-hi molts senglars tot i el pla per rebaixar-ne la població

Apunta't al duatló de GRAVITEO, la manera més original de descobrir el Circuit de Barcelona-Catalunya

Apunta't al duatló de GRAVITEO, la manera més original de descobrir el Circuit de Barcelona-Catalunya

De Maria Taps homenatja una alzina surera de més de 150 anys amb una festa a Cassà de la Selva

De Maria Taps homenatja una alzina surera de més de 150 anys amb una festa a Cassà de la Selva

Girona suma 31 morts atribuïbles a la calor des de l’inici de l’estiu

Girona suma 31 morts atribuïbles a la calor des de l’inici de l’estiu

Sabies que a Palafolls hi ha un castell que va ser clau per controlar el riu Tordera?

Sabies que a Palafolls hi ha un castell que va ser clau per controlar el riu Tordera?

Els nous carrils bici de Salt estaran enllestits entre octubre i novembre

Els nous carrils bici de Salt estaran enllestits entre octubre i novembre

Helena Resurreiçao: «A l’escenari, la feina mental és gairebé tan important com la veu»

Helena Resurreiçao: «A l’escenari, la feina mental és gairebé tan important com la veu»

L’autoescola Font Torrent, primer centre de la província de Girona en oferir el curs de conducció segura per recuperar fins a 2 punts del carnet

L’autoescola Font Torrent, primer centre de la província de Girona en oferir el curs de conducció segura per recuperar fins a 2 punts del carnet
Tracking Pixel Contents