Paneque acudirà al Parlament pel foc de les Gavarres
El Govern estudiarà rescindir el contracte amb l’empresa que va provocar les flames
Carlota Camps
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l’origen de l’incendi de les Gavarres d’aquest cap de setmana, ja que el focus del foc va ser provocat pels treballs d’una empresa subcontractada per la Generalitat. Paneque ho va anunciar durant la roda de premsa després del Consell Executiu d’ahir, després de la petició que li han fet diversos grups, com Junts o Vox. "Aniré al Parlament a donar totes les explicacions oportunes i que es plantegin, com sempre he fet", va afirmar la consellera, que encara no ha concretat la data: "Estic a disposició en el moment en què el Parlament pugui determinar una data compatible amb els grups parlamentaris, no serà per falta de predisposició".
Els grups demanen conèixer si l’Executiu va advertir l’empresa que feia manteniment en una carretera de la Bisbal d’Empordà que el risc d’incendi impedia utilitzar una radial.
Protocol i normativa
Per la seva banda, el Govern manté sota la lupa l’empresa. En paral·lel a la via judicial, l’empleat ja ha passat a disposició judicial, el Departament de Territori ha reclamat a la companyia "tota la informació" sobre els protocols i la normativa interna que s’havien d’aplicar en una zona amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, com passava en el moment en què es van originar les flames, i estudia ara si és procedent rescindir el contracte.
"Quan arribi tota la informació al departament veurem si activem un altre mecanisme i si fa falta alguna actuació", va declarar Paneque després de ser preguntada sobre si existeix la possibilitat que la Generalitat pugui rescindir el contracte. Paneque va demanar "prudència" fins a disposar de l’informe intern que està confeccionant la seva conselleria amb la informació requerida i va explicar que "en els pròxims dies o setmanes", quan comptin amb el document, es prendran les decisions oportunes. "S’haurà de determinar si és una responsabilitat compartida entre el treballador i l’empresa o no", va insistir.
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
- Quatre ferits, un de crític, en un xoc frontal a l’N-260 a Llançà
- Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
- Les tres preguntes que els CAPs del Baix Empordà volen que els pacients facin sempre al metge
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Els Bombers mantenen l'optimisme a les Gavarres però temen la simultaneïtat
- Girona FC: Ple d'incògnites per resoldre a dos dies de començar la feina