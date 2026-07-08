Investigació oberta
Agricultura va autoritzar l’ús de la radial que va originar el foc de les Gavarres, però l’empresa havia d’aturar-se en cas de risc alt d’incendi
La conselleria va enviar divendres un SMS als autoritzats avisant de restriccions en l’ús de maquinària atès l’elevat perill a la zona
El protocol marca que els permisos els dona la Direcció General de Boscos, però són les empreses i els particulars els qui han de tenir en compte els condicionants; entre aquests, els avisos diaris del nivell de perill
Guillem Costa
L’incendi de les Gavarres ha obert una nova disputa política sobre la responsabilitat del foc, originat durant uns treballs en una carretera que havia encarregat l’Administració. El cas ha arribat al Parlament després que es donés a conèixer que un operari que utilitzava una serra radial, en plena onada de calor, va provocar l’incendi que ha acabat afectant més de 2.400 hectàrees. El treballador pertanyia a una empresa contractada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, un fet que l’oposició ha utilitzat per exigir explicacions al Govern.
Darrere de les autoritzacions per treballar amb una radial en període d’incendis, hi ha un procés legal estricte que s’ha de seguir. ¿Però de qui depenen els permisos i com es tramiten? Tot i que una part de l’oposició ha posat el focus sobre la conselleria liderada per Sílvia Paneque, pels treballs realitzats en una infraestructura viària, l’ens encarregat de donar llum verda als permisos per utilitzar eines de risc és el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de la Direcció General de Boscos.
Els permisos per utilitzar eines com radials depenen del Departament d’Agricultura
Les empreses o particulars que vulguin dur a terme activitats que puguin generar espurnes a menys de 400 metres d’àrees arbrades sol·liciten una autorització prèvia a través d’una aplicació. En el cas del foc que es va declarar a La Bisbal d’Empordà i que va entrar al massís de les Gavarres, segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona, les actuacions van obtenir el vistiplau de la direcció general. Tanmateix, l’autorització inclou molts condicionants. I tenir-los en compte i posar-los en pràctica depèn de l’empresa o del treballador en qüestió. Si ho van fer o no, ho acabarà de determinar la investigació en curs.
En concret, el permís es concedeix per un període de 15 dies, però els treballs queden sempre supeditats al nivell de perill d’incendi que hi hagi en cada moment. És a dir, una empresa pot tenir autorització per treballar, però ha de suspendre l’activitat si el risc arriba a determinats llindars. ¿I com es determinen els llindars? El mapa de perill publicat cada dia pel Departament d’Agricultura és la guia principal.
Quan el nivell de risc és molt alt, s’envia un SMS a les empreses que han demanat autorització per recordar-los les restriccions aplicables. Davant el perill molt elevat, per exemple, l’ús de radials queda prohibit, com passava al punt on es va iniciar el foc de La Bisbal. Aquest flux d’informació, segons ha pogut comprovar aquest diari, es va activar divendres passat.
Mesures de seguretat obligatòries
Les autoritzacions detallen també unes mesures mínimes de seguretat que són obligatòries. S’exigeix material preventiu, com motxilles d’aigua de 15 litres per a les persones encarregades de vigilar l’activitat, i un nombre mínim de persones pendents dels treballs. En alguns casos, el document també pot advertir que, en cas que no hi hagi cobertura telefònica suficient per poder trucar al 112, cal saber quin és el punt més proper amb cobertura per avisar d’un hipotètic incendi. Això passava a la zona on van començar a propagar-se les flames.
Fonts del Govern sostenen que la responsabilitat, tenint en compte la llei que regeix aquests tràmits legals, correspon o bé a l’empresa autoritzada, que havia d’aturar els treballs davant les circumstàncies de perill, o al treballador, que va poder no seguir les ordres de la companyia, encara que aquesta estigués contractada per l’Administració. En paral·lel, insisteixen que les autoritzacions de risc d’incendi depenen d’Agricultura i que cada empresa ha de consultar el nivell de perill i adaptar o suspendre la seva activitat quan sigui necessari.
Des dels Agents Rurals confirmen a aquest diari que realitzen inspeccions constants per comprovar que totes les empreses disposen dels permisos necessaris. Però, de tota manera, en un escenari de risc elevat en què es prohibeixen totes aquestes activitats, és impossible controlar en temps real cada actuació sobre el terreny. Les claus de la investigació, conjunta entre Rurals i Mossos d’Esquadra, serà determinar si l’empresa coneixia les condicions de l’autorització i si va ordenar o no suspendre els treballs abans que s’iniciés el foc.
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