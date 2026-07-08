Presó sense fiança per al detingut per l’assassinat del parc de la Pegaso
Germán González
El Tribunal d’Instància de guàrdia de Barcelona ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per a W. F. R. M., de nacionalitat dominicana, detingut per la mort a trets de Marlon, un menor colombià de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La causa està oberta per un delicte d’homicidi. La secció de violència contra la infància i l’adolescència de la Fiscalia de Barcelona havia sol·licitat presó provisional per a l’acusat al considerar que es tracta d’"una mesura adequada i proporcional a la gravetat dels fets i amb la finalitat d’evitar el risc de fuga de l’investigat, d’obstrucció a la justícia i de reiteració delictiva".
Els Mossos d’Esquadra van detenir el sospitós divendres a la nit a casa seva a prop de l’avinguda de la Meridiana. Els agents buscaven aquest individu pel crim, ocorregut al parc de la Pegaso dijous a la nit, ja que el consideraven un dels presumptes agressors que havien disparat contra la víctima i després l’havien apunyalat diverses vegades quan ja es trobava a terra agonitzant.
Investigació oberta
De moment, la investigació continua oberta i es troba sota secret d’actuacions. Els Mossos van ser alertats al voltant de la mitjanit de dijous per diversos testimonis que havien sentit trets al carrer de Portugal, al districte de Sant Andreu. Després del crim, el director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, i l’intendent Toni Rodríguez van comparèixer el mateix divendres per explicar que tot apuntava a una "acció directa" contra la víctima.
La policia investiga si es tracta d’una revenja entre bandes juvenils. De fet, el parc és una zona on solen trobar-se els Trinitarios. Els agents també estan en alerta per l’ús d’armes de foc per part d’aquests grups, que solen cometre els atacs amb ganivets o matxets.
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