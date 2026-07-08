Previsions astrològiques per Roser Astrologia del 10 al 16 de juliol de 2026
Atent a aquesta setmana
Roser Astrologia
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Poses distància emocional amb els problemes de la feina. Et retrobes amb persones que fa temps que no veus. Si una relació sentimental no ha sortit bé, vas girant full.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Has d’atendre uns quants assumptes, tot plegat amb presses, i això et pot provocar una mica de nerviosisme. Surts a cremar la targeta de crèdit i a distreure’t una mica.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Amb Mercuri retrògrad al costat del Sol, estàs concentrat en tu mateix. Pots aprofitar aquest trànsit per resoldre problemes o per sospesar millor la presa de decisions.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): La Lluna Nova al teu signe dona el tret de sortida cap a una nova etapa i pots veure com les coses es van posant al seu lloc. Bon moment per dissenyar quin futur vols.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Pots tendir al silenci i a observar més que a parlar. En aquests dies preferiràs reservar-te les opinions. Venus a la Casa II indicaria alguna entrada extra de diners.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Amb Mercuri retrògrad per la Casa XI, perfiles millor els teus objectius abans de moure res. Podries tenir notícies d’una persona del teu passat amistós o sentimental.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Podries trobar-te davant d’un repte professional i aplicaràs l’experiència per superar-lo. Possible excés d’espontaneïtat. T’anirà bé comptar fins a deu abans de parlar.
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Canvis de darrera hora en un viatge previst per a aquest estiu. El sector professional segueix en contínua transformació i potser hauràs de fer algunes actualitzacions.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Si desconfies d’algú de l’entorn habitual o d’una xarxa social, el silenci i l’observació seran aliats. Pots viure un amor d’estiu amb una persona de caràcter jovial.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Amb molt de pes astrològic a la Casa VII, és hora de posar especial atenció a la teva vida social i de parella, si en tens. Escriure podria ser una manera de fer teràpia.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Pot ser que el pressupost per les vacances sigui una mica ajustat, però acabaràs trobant un lloc per a tu. Estàs deixant enrere persones amb les quals ja no connectes.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Els fills comportaran algunes despeses extres. Passes per la perruqueria o bé surts de compres i et fas un canvi d’imatge. Possibles diferències amb algú de la família.
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