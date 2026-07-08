Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nou Zara Gironaincendi Gavarresjudici ciclista ÀngelsObramat Saltvia ferrada Sant FeliuDonald TrumpMundial futbol
instagramlinkedin

Previsions astrològiques per Roser Astrologia del 10 al 16 de juliol de 2026

Atent a aquesta setmana

El teu horòscop setmanal

El teu horòscop setmanal / freepik

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Roser Astrologia

-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Poses distància emocional amb els problemes de la feina. Et retrobes amb persones que fa temps que no veus. Si una relació sentimental no ha sortit bé, vas girant full.

-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Has d’atendre uns quants assumptes, tot plegat amb presses, i això et pot provocar una mica de nerviosisme. Surts a cremar la targeta de crèdit i a distreure’t una mica.

-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Amb Mercuri retrògrad al costat del Sol, estàs concentrat en tu mateix. Pots aprofitar aquest trànsit per resoldre problemes o per sospesar millor la presa de decisions.

-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): La Lluna Nova al teu signe dona el tret de sortida cap a una nova etapa i pots veure com les coses es van posant al seu lloc. Bon moment per dissenyar quin futur vols.

-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Pots tendir al silenci i a observar més que a parlar. En aquests dies preferiràs reservar-te les opinions. Venus a la Casa II indicaria alguna entrada extra de diners.

-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Amb Mercuri retrògrad per la Casa XI, perfiles millor els teus objectius abans de moure res. Podries tenir notícies d’una persona del teu passat amistós o sentimental.

-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Podries trobar-te davant d’un repte professional i aplicaràs l’experiència per superar-lo. Possible excés d’espontaneïtat. T’anirà bé comptar fins a deu abans de parlar.

-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Canvis de darrera hora en un viatge previst per a aquest estiu. El sector professional segueix en contínua transformació i potser hauràs de fer algunes actualitzacions.

-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Si desconfies d’algú de l’entorn habitual o d’una xarxa social, el silenci i l’observació seran aliats. Pots viure un amor d’estiu amb una persona de caràcter jovial.

-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Amb molt de pes astrològic a la Casa VII, és hora de posar especial atenció a la teva vida social i de parella, si en tens. Escriure podria ser una manera de fer teràpia.

-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Pot ser que el pressupost per les vacances sigui una mica ajustat, però acabaràs trobant un lloc per a tu. Estàs deixant enrere persones amb les quals ja no connectes.

Notícies relacionades

-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Els fills comportaran algunes despeses extres. Passes per la perruqueria o bé surts de compres i et fas un canvi d’imatge. Possibles diferències amb algú de la família.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
  2. Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
  3. Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
  4. Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
  5. Banyoles té un llac o un estany?: la resposta que resol el polèmic dubte
  6. Veïns del Barri Vell de Girona es queixen per les molèsties d'una persona sense llar a la plaça dels Raïms
  7. El Girona es frega les mans amb la possible venda d’Ounahi
  8. Els Mossos investiguen a les comarques gironines una sèrie d’estafes a dones grans a qui prenen diners i joies

El conductor acusat de matar una ciclista als Àngels diu que "en cap moment" va pensar que havia envestit una persona

El conductor acusat de matar una ciclista als Àngels diu que "en cap moment" va pensar que havia envestit una persona

Les imatges de la celebració dels deu anys del restaurant Castell Perelada

Les imatges de la celebració dels deu anys del restaurant Castell Perelada

La Nit Bufona s'estrena el Palau Firal de Girona per superar els 100.000 euros

La Nit Bufona s'estrena el Palau Firal de Girona per superar els 100.000 euros

Ja és oficial: entra en vigor una ajuda de fins a 66.000 euros per comprar o rehabilitar un habitatge en pobles petits

Ja és oficial: entra en vigor una ajuda de fins a 66.000 euros per comprar o rehabilitar un habitatge en pobles petits

CSIF reclama mesures urgents a la presó del Puig de les Basses després de les últimes agressions

CSIF reclama mesures urgents a la presó del Puig de les Basses després de les últimes agressions

L’Ethno presenta el cartell dels deu anys a Banyoles

L’Ethno presenta el cartell dels deu anys a Banyoles

Els fons d'una sentència contra la pedrera d'Ullà es destinen a mesures contra els focs al Montgrí

Els fons d'una sentència contra la pedrera d'Ullà es destinen a mesures contra els focs al Montgrí

L’error que pot costar una pensió: un jubilat haurà de tornar gairebé 50.000 euros per superar aquest límit

L’error que pot costar una pensió: un jubilat haurà de tornar gairebé 50.000 euros per superar aquest límit
Tracking Pixel Contents