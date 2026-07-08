Quatre rècords absoluts de temperatura
Valentina Raffio
Ahir, Catalunya va activar per primera vegada des de començament d’any avisos de nivell vermell per calor extrema davant la previsió de temperatures excepcionalment altes fins i tot per a l’època. I, tal com apuntaven els pronòstics, la calor de la jornada va ser extraordinària. Els registres apunten que ahir es van assolir màximes de fins a 43,7 graus en localitats com Vinebre, a la Ribera d’Ebre, on es van registrar algunes de les xifres més altes de tot Espanya. El Servei Meteorològic de Catalunya, per la seva banda, confirma que al llarg del dia es van batre almenys quatre rècords absoluts de temperatura a les estacions de la seva xarxa. Al pantà de Riba-roja, a Torroja del Priorat, Ascó i Margalef es van arribar a les temperatures més altes des de fa, com a mínim, 20 anys, quan es van iniciar els registres en aquestes localitats.
Els registres confirmen que durant el dia es van superar els 40 graus en desenes de localitats catalanes. També es va observar un augment dels termòmetres respecte al dia anterior, quan la calor va escalar de manera considerable però no va superar la barrera dels 42. Menys de 24 hores més tard, segons constaten les estacions de la xarxa catalana, aquesta marca es va superar de llarg en punts com Lleida, Sant Romà d’Abella i el pantà de Siurana, entre d’altres.
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