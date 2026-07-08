Tres finques passen cada mes a mans d’inversors a l’Esquerra de l’Eixample
Carles Cols
Fa menys de quatre anys, l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample va certificar que 44 blocs d’habitatges del barri havien sigut adquirits per fons d’inversió o, el que és el mateix, que centenars de residents havien sigut expulsats de les seves llars o estaven en procés de gentrificació. El gener passat van radiografiar de nou la situació. Els blocs ja eren 68. Ho han tornat a fer i en mig any s’han sumat 22 noves finques a aquesta osteoporosi immobiliària, una xifra majúscula, ja que revela que cada mes que passa, aquests fons d’inversió compren de mitjana més de tres edificis amb tota mena d’intencions (especular, expandir la taca dels colivings, oferir habitatges de luxe…) i, el que més sorprèn l’associació de veïns, amb la inacció, quan no l’ajuda, de les administracions públiques.
El desembarcament dels fons d’inversió a la ciutat va tenir com a primer port la Dreta de l’Eixample, i allà ja va ser notícia al seu dia que, de mitjana, una finca sencera cada mes queia en aquest costat de la balança. L’Esquerra de l’Eixample, amb aquests 22 edificis adquirits només des del gener, bat aquesta preocupant plusmarca. És més, el problema, ja que es tracta del sector immobiliari, recorda l’associació veïnal que no té sostre. Al barri hi ha 859 propietats verticals més, un jaciment d’oportunitats immens que, en cas que sigui aprofitat, tot i que sigui només parcialment, amenaça de transformar de manera irreversible la demografia d’aquesta part de la ciutat.
La denúncia sobre com galopa al trot la compra de propietats verticals a l’Esquerra de l’Eixample la va presentar ahir l’associació de veïns, el Sindicat de Llogateres i el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya en un lloc molt simbòlic, davant el bloc d’habitatges gegant de Tarragona 84-92 que el grup Finques Gallardo pretenia convertir íntegrament en apartaments turístics i en el qual, la mobilització dels afectats, va deixar aquest propòsit a mig complir.
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