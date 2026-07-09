Un 20% de la població desenvoluparà algun tumor al llarg de la vida
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Beatriz Pérez
Barcelona
Una de cada cinc persones desenvoluparà càncer al llarg de la seva vida i el 92% de la població mundial es veurà afectada per aquesta malaltia, ja sigui per un diagnòstic propi o pel d’un familiar pròxim que haurà de cuidar, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El càncer de pulmó, pel millor control del tabac, i el càncer de cèrvix, gràcies a la vacuna contra el virus del papil·loma humà, són dos dels tumors que presenten els avenços més significatius.
Així ho recull l’informe presentat ahir per l’OMS i la seva Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC, per la sigla en anglès), que analitza la situació mundial del càncer el 2026.
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