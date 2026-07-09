Cauen Los 300, una banda juvenil que actuava amb "violència extrema"
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana vinculen el grup amb quatre intents d’homicidi a membres de bandes rivals. Segons els agents, el parc de la Pegaso, en què va morir un menor la setmana passada, era un dels llocs per on es movien.
Germán González
Una operació conjunta dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona ha permès desarticular la banda juvenil coneguda com Los 300, que actuava a Barcelona i l’àrea metropolitana. Els agents acusen els seus membres de múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues, principalment tusi o cocaïna rosa. Els agents apunten que els sospitosos utilitzaven la venda de droga per finançar-se.
En una operació efectuada el 19 de maig, els agents van detenir 18 presumptes membres de la banda, 12 majors d’edat i 6 menors, i van practicar diverses entrades i escorcolls a Montcada i Reixac, Ripollet i Barcelona. Tots els arrestats són homes tret d’una menor d’edat.
Els 18 detinguts tenen entre 15 i 27 anys. Dels majors d’edat, n’hi ha set que ja han ingressat a la presó, després de passar a disposició del jutjat d’instrucció número 19 de Barcelona. Dos dels menors també han ingressat en un centre en règim tancat. Els agents també van intervenir una arma de foc carregada, diversos matxets i ganivets, esprais de defensa, passamuntanyes i defenses extensibles. Els detinguts estan acusats dels delictes de pertinença a grup criminal, tinença d’armes, tràfic de drogues, robatoris violents, lesionis i temptatives d’homicidi.
Els investigats es feien dir Los 300 i havien creat "una estructura estable, organitzada i jerarquitzada mitjançant la qual portaven a terme accions violentes que tenien continuïtat en el temps i utilitzaven les xarxes socials per promoure la seva capacitat violenta", segons va assenyalar ahir l’inspector dels Mossos José Ángel Merino, que va afegir que els sospitosos utilitzaven la violència "de manera gratuïta" per atacar tant els membres d’altres bandes com víctimes "aleatòries", a les quals podien robar. En aquest sentit, s’han identificat desenes de víctimes agredides per part del grup, i també quatre temptatives d’homicidi amb armes blanques i contra una sèrie de grups rivals.
La investigació va començar fa un any, quan es va detectar que aquesta banda participava de manera reiterada en enfrontaments violents amb altres grups. El seu objectiu era controlar espais públics, com parcs i places, dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris. Segons els agents, el parc de la Pegaso, on va morir un menor la setmana passada, era un dels punts en què es movia aquesta banda, però no l’únic.
Los 300 cometien les agressions en grup, anaven amb la cara tapada per evitar ser identificats i recorrien a armes blanques de grans dimensions com matxets i catanes. En els escorcolls, els agents van trobar una pistola i munició, tot i que Merino va explicar que no tenen constància, almenys durant els mesos que ha durat la investigació, que fessin ús de l’arma.
Els Mossos van assenyalar que, a mesura que avançava la investigació, van detectar un increment progressiu de la violència, tant respecte a la freqüència dels incidents com a la gravetat. L’intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, va remarcar que al capdavant d’aquesta banda "estructurada i jerarquitzada" hi hauria un líder "que coordinava les activitats delictives impartint ordres i supervisant les agressions violentes i el tràfic de drogues".
Per sota d’aquest nivell, hi havia diversos membres que actuaven com a coordinadors operatius, responsables de la planificació i execució de les accions. En una baula inferior hi hauria els anomenats soldats, encarregats de materialitzar les agressions i altres activitats il·lícites. En aquesta tercera posició, s’ha acreditat la presència i la utilització de menors d’edat com a executors materials d’accions violentes, a més de transportar la droga, ja que s’enfronten a penes menors si són detinguts.
Agressions grupals
La policia remarca que els sospitosos actuaven sovint amb la cara tapada amb passamuntanyes per dificultar la identificació i utilitzaven armes blanques de grans dimensions, com matxets i ganivets. "Aquest modus operandi incrementava significativament el risc per a les víctimes, que en alguns casos van patir ferides greus consistents en talls profunds a les extremitats", segons els Mossos.
A més a més, remarquen que les agressions es produïen habitualment de manera grupal, cosa que dificultava la identificació dels principals autors. Durant aquests enfrontaments, els presumptes autors aprofitaven la situació per cometre robatoris violents i robar objectes personals a les víctimes.
Els investigadors també van assenyalar que la banda actuava com "un entramat criminal estable i amb capacitat econòmica pròpia" gràcies al narcotràfic. Amb els beneficis de la venda de droga es finançaven altres activitats delictives, "especialment les vinculades amb la violència organitzada, com l’adquisició d’armes blanques, la logística dels desplaçaments i el manteniment de la capacitat operativa". A més, els agents destaquen que aquest negoci de la droga permetia a la banda "reforçar la cohesió interna i l’estructura jeràrquica del grup".
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