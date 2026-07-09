La CE recorda que té un dispositiu de suport contra els incendis
Beatriz Ríos
"Les onades de calor augmenten el risc d’incendis forestals", va dir ahir la comissària de Gestió de Crisi, Hadja Lahbib, durant un debat al Parlament Europeu en el qual va assegurar que la Comissió Europea (CE) ha "après la lliçó" i ha reforçat el dispositiu de resposta en cas de catàstrofe, per donar suport als esforços dels governs europeus contra el foc. "L’any passat es van cremar més d’un milió d’hectàrees a la UE, la xifra més alta que s’ha registrat mai", va explicar Lahbib. I aquest any "la temporada d’incendis forestals ha començat inusualment aviat".
Tot i que la comissària va recordar que són les autoritats nacionals les principals responsables de fer front a aquest tipus d’emergència, "la Comissió dona suport als Estats membres al llarg de tot el cicle de desastres". Al juny, Lahbib va anunciar que Brussel·les posava en marxa un dispositiu "sense precedents" per mirar de fer front als incendis forestals a l’estiu. "Després de les lliçons apreses l’estiu de l’any passat, hem reforçat la nostra capacitat de resposta al sud de la nostra Unió amb una nova estació regional europea de bombers a Xipre", va explicar la comissària.
777 bombers
Aquest Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències permetrà reaccionar més ràpidament en cas de crisi. La UE té 777 bombers disposats a ser desplaçats als països de més alt risc: Espanya, Xipre, Grècia, Itàlia, Portugal i França. També hi ha 22 avions d’extinció i 5 helicòpters preparats per fer-los costat. A més, el satèl·lit Copernicus està a disposició dels governs que ho sol·licitin. Lahbib va explicar que en els últims dies França i Portugal han hagut de sol·licitar ajuda a causa dels greus incendis forestals. La comissària va explicar que s’han mobilitzat nou avions de rescat, sis en territori francès i tres en territori portuguès.
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