Cent morts prematures des d’inicis de juliol
Des que va començar el mes de juliol, Catalunya ha registrat almenys 97 morts prematures atribuïbles a la calor extrema. Aquesta xifra, recollida pel Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo) de l’Institut de Salut Carlos III, representa un dels valors més alts que s’han registrat mai en un mes de juliol a Catalunya per aquest sistema en què, des de l’any 2015, es recullen estadístiques sobre mortalitat i defuncions vinculades amb les altes temperatures a tot el territori.
Els registres apunten que aquest centenar de morts s’hauria produït en els primers set dies de juliol i abans de l’esclat de calor previst per a aquest dimarts i ahir, quan hi havia com a mínim una vintena de comarques en avís vermell per temperatures extremes. Tot apunta, doncs, que aquesta xifra anirà a més durant els pròxims dies i que, en general, continuarà la tendència de rècord d’aquest estiu en què ja s’ha encadenat un maig i un juny de rècord de morts per calor. El recompte de defuncions reflecteix una estimació estadística basada en informes diaris sobre mortalitat i temperatures a tot Espanya.
Les estadístiques corresponents a aquest mes de juliol, tot just començat, apunten que en tot just set dies en el conjunt del país s’han produït 364 defuncions vinculades a les altes temperatures. D’aquestes, gairebé un 30% s’han concentrat a Catalunya. Entre les zones més afectades destaca la província de Tarragona.
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