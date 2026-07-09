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Els Mossos investiguen un tiroteig al Putxet

Els Mossos investiguen un tiroteig al Putxet

Els Mossos investiguen un tiroteig al Putxet / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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G. G. / EDU GIL

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Els Mossos d’Esquadra investiguen un tiroteig ocorregut ahir a la matinada al carrer Ferran Puig, al costat del parc del Turó del Putxet de Barcelona, dins del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Segons van indicar a EL PERIÓDICO fonts coneixedores, la policia catalana té constància de tres trets i treballa amb la hipòtesi d’una revenja per deutes. Ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del succés.

Una patrulla va localitzar i va poder parlar amb la persona a qui suposadament anaven dirigides les bales, un home que en va sortir il·lès i que tenia intenció de presentar una denúncia formal. Els avisos pels trets van arribar a la policia a les 5.52 hores. Les tasques d’investigació van obligar a acordonar la zona a primera hora del matí. Cap a les deu, el trànsit s’havia reobert al carrer Ferran Puig, tot i que entre els veïns seguia present la inquietud pel que havia passat. Una veïna del número 74-76, l’habitatge que dona davant del lloc on es van produir els trets, va explicar que la va despertar un soroll molt fort mentre dormia. No obstant, va assegurar que després no va tornar a sentir res més i que no va ser conscient del que havia passat fins al cap d’unes hores.

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