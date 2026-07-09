Les constructores de l’L9 paguen l’hotel a sis famílies del Putxet
Després de la reunió d’ahir amb portaveus de la Generalitat i l’Ajuntament, va baixar la tensió entre els afectats: "Hi ha hagut més informació".
Meritxell M. Pauné
Sis famílies procedents dels 93 habitatges afectats pel forat que les obres de l’L9 han causat al Putxet han sigut reallotjades en hotels, ja que s’han pogut acollir a una mesura excepcional activada per respondre a aquest incident. El Departament de Territori confirma que la primera oferta d’allotjament sempre és el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), un equipament municipal operatiu 24 hores i 365 dies a l’any situat al Poblenou. No obstant, molts afectats s’han estimat més pagar estades en hotels, més confortables i reemborsables per les pòlisses de l’assegurança dels seus habitatges.
Per als que tinguin problemes per fer efectiva aquesta cobertura o avançar els diners, Territori detalla que "s’ha previst, a través d’Infraestructures.cat, la recerca d’hotels amb el recolzament de les empreses constructores". És a dir, les adjudicatàries de la construcció de la nova línia de metro assumeixen la factura de l’hotel si hi ha cap que afectat ho necessita. La Generalitat no descarta que en els pròxims dies pugui afegir algun cas més a aquesta mitja dotzena actual d’exilis hotelers.
La previsió dels tècnics, expressada in situ ahir al migdia per Ramon Ramírez, director general d’Infraestructures de la Generalitat, és que els veïns puguin tornar a casa com a mínim dissabte al matí. El cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, Gerard Pradas, va assenyalar que acompanyaran els veïns que ho requereixin a recollir pertinences per passar aquests tres dies fora de casa.
Les opcions inicials de reallotjament van generar molt nerviosisme després de detectar-se l’esvoranc, de vuit metres de diàmetre. El CUESB ha atès 85 persones, però només n’hi ha hagut una, i la seva mascota, que hagi acceptat dormir en el servei d’emergència, segons va confirmar ahir la seva directora, Maribel del Moral. Fonts municipals recorden que la resposta estàndard davant incidents sobtats com aquest és el CUESB. Però els veïns consultats diuen que va causar decepció i indignació que els proposessin "albergs i no hotels", de manera que n’hi va haver molts que de seguida van buscar cases d’amics i familiars que els acollissin uns dies. Amb el pas de les hores, les gestions particulars i públiques han aplanat el camí de les habitacions d’hotel.
De mica en mica, els ànims es van calmant a Sarrià-Sant Gervasi, encara que persisteixi la incertesa sobre la data exacta de l’anhelada tornada a la normalitat. La segona reunió informativa, celebrada ahir amb portaveus de la Generalitat i l’Ajuntament al centre cívic Vil·la Florida, va deixar una sensació més positiva que la primera. Van sortir amb més respostes que el dia anterior, però encara amb moltes incògnites. La pròxima cita serà avui a les dotze del matí per informar de l’evolució de les obres i traslladar explicacions actualitzades.
"La gent està més tranquil·la", resumia a aquest diari una de les veïnes quan abandonava la reunió. La mateixa afectada, que va assistir tant a la de dimarts com a la d’ahir, destacava que en aquesta ocasió "hi ha hagut més informació i també més empatia" per part dels responsables polítics i dels tècnics. "Han respost a les preguntes que han pogut", afegia, tot i que lamentava que hi ha hagut qüestions clau, com el termini per tornar a casa, que són incertes.
Esquerdes al barri
Malgrat que durant la reunió els van informar que el gran forat ja ha sigut omplert amb formigó, un altre veí, Josep Maria Oliver, resident al carrer de Rubinstein, admetia que continuava preocupat. "Ens diuen que està consolidat, però hem vist esquerdes en diferents punts del barri. El que volem saber és si tot això continua movent-se o no. Tenim la incertesa de què passarà", deia. Les comprovacions tècniques que es facin fins dissabte determinaran si hi ha cap risc. "Si són correctes i ens poden tranquil·litzar, fantàstic. Si diuen que no, ja veurem què fem", afegia.
Paret per paret amb un dels immobles desallotjats, la residència geriàtrica Sant Gervasi Parc viu la situació amb tranquil·litat. El centre assegurava que l’incident no els ha alterat el funcionament i no suposat cap risc per als residents.
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