Tercera jornada
Les obres per consolidar el forat del Putxet es faran les 24 hores del dia
Els treballs obligaran a entrar més sovint a les vivendes afectades, les claus de les quals custodiarà la Guàrdia Urbana
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Forat de l’L9 del Putxet a Barcelona: causa, reaccions i última hora
Alma Rodelgo
Tres dies després de l’aparició del clot del Putxet, aquest dijous, els veïns dels 93 habitatges afectats han sigut convocats a una nova sessió informativa de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona per detallar-los l’evolució dels treballs. La principal novetat anunciada ha sigut que les obres per consolidar i compactar el terreny remogut entre la cavitat i el túnel passen a realitzar-se de manera ininterrompuda durant les 24 hores del dia per accelerar-los abans de les conclusions que està previst donar a conèixer dissabte.
Aquesta nova fase intensiva comportarà canvis en l’operativa, perquè requerirà entrar més sovint a les vivendes. La Guàrdia Urbana custodiarà ara les claus de les finques i locals, cosa que evitarà haver de trucar constantment als veïns perquè les facilitin. La policia local els ha promès que fixarà una metodologia clara per controlar qui sol·licita i a qui pertany cada clau.
Aquest tragí més gran podria afectar l’accés esporàdic dels desallotjats a les seves vivendes per recuperar pertinences o resoldre tràmits urgents. Els Bombers de Barcelona ja han acompanyat 66 persones als seus domicilis per a gestions d’aquest tipus durant les primeres 72 hores d’incidència. Ara l’accés estarà condicionat a aquests treballs 24 hores i per exemple la visita podria posposar-se un parell d’hores si coincideix amb l’entrada d’una màquina de tast o una actuació sobre el formigó.
La reunió ha tingut lloc al centre cívic Vil·la Florida, constituït com a punt d’informació permanent per als afectats, amb un ampli horari de 10.00 h a 21.00 h. Els tècnics presents han exposat que les actuacions es divideixen en tres grans àmbits: l’auscultació, els treballs complementaris i les inspeccions tècniques dels edificis. L’avaluació conjunta dels resultats de les tres tasques permetrà aquest dissabte al matí decidir si hi ha riscos encara o si els afectats poden tornar a casa seva i als seus negocis.
Respecte a l’auscultació, els responsables han llançat un missatge de tranquil·litat i optimisme. Les dades de tots els edificis de la zona d’influència continuen mostrant una disminució de la velocitat d’assentament, cosa que els fa preveure una ràpida estabilització de moviments. Malgrat que la planificació es manté segons el previst, amb dissabte com a data clau, han considerat prematur concretar quants dies més duraran els treballs a la zona. Confien que siguin compatibles amb la tornada als edificis.
Assessorament a comerços
El consistori ha anunciat a més un nou assessorament comercial amb què Barcelona Activa atendrà els titulars de negocis afectats, com la pizzeria Verona, al pati de la qual va aparèixer el clot de vuit metres de diàmetre. El servei neix directament de la reunió que l’alcalde Jaume Collboni va mantenir la vigília a la tarda amb botiguers i representants del Mercat de Sant Gervasi per avaluar l’impacte de l’incident sobre el teixit empresarial.
Desigualtat en els desallotjaments
La cita també ha abordat la qüestió del reallotjament, que inicialment va causar malestar en els afectats. El Centre d’Emergències i Urgències Socials de Barcelona (CUESB) va atendre 85 persones el primer dia, tot i que només una d’elles es va allotjar aquella nit a les instal·lacions d’aquest servei municipal. Aquest dimecres, els professionals del CUESB van atendre 17 persones, bàsicament per consultes sobre assegurances de vivenda, sense que fos necessari activar cap reallotjament d’emergència més.
La majoria de perjudicats va buscar pel seu compte alternatives més confortables que el CUESB, com segones residències i cases d’amics i familiars. Alguns van poder fins i tot buscar-se una habitació d’hotel reemborsable per la seva companyia d’assegurances. Veïns presents en la reunió aquest dijous han posat sobre la taula que les dificultats més grans les han tingut els llogaters de pisos de lloguer desallotjats, les assegurances dels quals no solen cobrir aquest tipus de situacions. Com va avançar EL PERIÓDICO aquest dimecres, sis famílies que no tenien aquestes opcions s’allotgen en hotels a compte de les constructores de l’L9 després de la intermediació de la Generalitat.
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