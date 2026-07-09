Alt nombre de suspensos
Escàndol a les oposicions a mestre d’Astúries, amb faltes d’ortografia com «abances», «surga» o «llendo»: «Hem vist autèntiques burrades»
Els membres dels tribunals també abundants errors de puntuació, sintaxi i comprensió lectora entre els aspirants que formaran les noves generacions
Gairebé la meitat dels aspirants a mestre suspenen les proves per accedir als graus d’Educació Infantil i Primària
C. Jiménez / P. Álvarez
«Abances», «surga» o «llendo», són algunes de les faltes d’ortografia que es van trobar en les oposicions a mestre d’Astúries que han tingut un elevat nombre de suspensos. Però no només hi va haver faltes d’ortografia, també errors en la puntuació i en la sintaxi, i fallades de comprensió lectora. Aquestes són algunes de les raons que addueixen des de la Conselleria d’Educació davant l’elevat nombre de suspensos, tal com va avançar ‘La Nueva España’, diari del grup Prensa Ibérica com EL PERIÓDICO, i la quantitat de persones que van participar en les proves del 20 de juny i que, segons les qualificacions publicades, no arriben ni tan sols al mínim exigit en alguna de les parts de la primera prova perquè pugui ser computada: «Hem vist autèntiques burrades».
Més d’un 30% dels opositors, o no es van presentar a la prova o van abandonar l’aula abans de complir-se quinze minuts
En relació amb aquest últim procés selectiu per al cos de mestres i les protestes per l’elevat nombre de suspensos, la Conselleria d’Educació ha volgut aclarir, a més, que més d’un 30% del total d’aspirants, o bé no es va presentar a la prova, o bé va abandonar l’aula als quinze minuts. «Aquest percentatge s’eleva a més del 43% en algunes de les especialitats amb més nombre d’opositors», expliquen des del departament que dirigeix Eva Ledo.
Les faltes d’ortografia, la penalització de les quals figurava expressament en les bases de la convocatòria, com a novetat aquest any, constitueixen una de les causes «més rellevants» a l’índex de suspensos, asseguren des de la conselleria. També s’ha detectat «una preparació insuficient» dels aspirants al cos de mestres.
Segons informen de forma unànime des dels diferents tribunals, aquesta situació ha causat «una profunda tristesa», tenint en compte que les persones que s’examinaven són les que formaran les noves generacions.
«Generositat» en la correcció
Els membres d’aquests tribunals opositors asseguren que han mostrat una «gran generositat i indulgència» durant les correccions i, malgrat tot, s’han trobat amb innombrables faltes d’ortografia, entre altres errors. Així, a les bases s’explicava que en la correcció es restarien 0,2 punts per cada falta d’ortografia, fins a 1 punt màxim en les proves qualificades de 0 a 5 i 2 punts en qualificades de 0 a 10. Fonts consultades per aquest diari van atribuir una part dels suspensos a aquesta nova condició per superar la primera part de les oposicions.
Davant l’anunci dels sindicats de reclamacions en bloc de les proves, fonts de la Conselleria d’Educació van explicitar que s’analitzarà a fons l’origen d’aquests resultats i es comptarà amb l’opinió dels diferents agents que formen la comunitat educativa, amb l’objectiu comú de poder «millorar-los» en futures convocatòries.
Indefensió, segons els sindicats
El sindicat d’Ensenyament de CCOO ha denunciat el «obscurantisme» de la conselleria en aquestes oposicions i ha reclamat un procés «transparent». Després de la publicació de les qualificacions de la primera prova, asseguren que les proves s’han desenvolupat de forma «poc garantista» al deixar en situació d’indefensió» desenes d’aspirants. Com CSIF, CCOO havia plantejat a la Conselleria d’Educació que els opositors poguessin revisar la primera prova i plantejar al·legacions abans de la fase següent, però es va rebutjar emplaçant les persones aspirants eliminades després d’aquesta primera prova a reclamar sense haver pogut accedir a la revisió efectiva del seu examen.
Per al CSIF resulta «vergonyós i lamentable» que els opositors es vegin privats» de facto» de reclamar entre les dues proves. Entenen que el sistema actual «deixa sense eficàcia real el dret de reclamació quan existeix un error material, aritmètic, de transcripció, d’identificació de l’exercici o d’aplicació dels criteris» a la persona aspirant, de manera que pot quedar exclosa sense possibilitat pràctica de corregir-ho a temps.
La resposta de la conselleria a aquestes queixes no es va fer esperar: «La revisió de la primera prova no es realitza en aquest moment, sinó que es realitza en el seu conjunt una vegada que finalitza la segona prova». Si es va fer en alguna convocatòria passada, això va desembocar en «un ajust massa compromès» a l’hora de treure els llistats d’aspirants en data per poder començar el curs amb la major part d’interins als centres. No obstant, van indicar des del departament autonòmic, en el moment en què es produeix la reclamació al final de la prova, s’està «a temps» i es contempla «la possibilitat que si es detecta algun error i si alguna de les reclamacions és exitosa, se li proporcionarà a l’opositor temps perquè pugui remuntar-se a la realització de l’exercici, valoració de l’exercici amb la nota corresponent i seguir el seu procés com si hagués sortit aprovat en aquell moment».
En qualsevol cas, precisen des de la conselleria, l’objectiu és, davant la possibilitat de decisió per part del tribunal a l’hora d’emetre una qualificació, si n’hi hagués, que no surti perjudicat l’aspirant.
Places per cobrir
La consellera d’Educació, Eva Ledo, ha volgut aclarir que el fet que el nombre d’aspirants que passin a la segona prova sigui més reduït que en altres moments no significa que en principi que no es proporcionin totes les places convocades. «Sí que m’han comentat en diverses especialitats que ara mateix que s’estan exposant programacions i unitats didàctiques s’observa que el nivell de les persones que han passat a la segona prova és bo. I, per tant, sí que es compta que les places es puguin concedir», va remarcar la responsable del departament d’Educació. Igualment, Ledo va destacar que el fet de participar en el procediment amb la titulació adequada ja situa els aspirants en una posició en la llista a través de la qual després es dotarà del professorat en substitucions i professorat en situació interina.
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