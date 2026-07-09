El Tibidabo inicia l’estiu amb el cartell lluminós ‘Barcelona’
Les grafies s’il·luminaran cada cap de setmana de juliol a les 21.45 a la instal·lació, que obrirà fins a les 21.00 des d’avui i fins a les 22.00 a l’agost.
Toni Sust
El parc d’atraccions del Tibidabo va celebrar ahir a la nit l’inici de la temporada d’estiu, que arriba en plena onada de calor. La instal·lació barcelonina va saludar aquesta etapa amb l’encesa de les lletres Barcelona, col·locades des del mes de febrer a l’àrea panoràmica amb la idea que generin una fotografia icònica del parc i la ciutat.
Les lletres s’encendran cada cap de setmana a les 21.45 durant el mes de juliol. I, com ahir, es podrà veure un espectacle que combina dansa, música, llum, amb el Barcelona de Montserrat Caballé i Freddie Mercury de fons.
125è aniversari
El parc, gestionat per l’empresa municipal BSM i que aquest any celebra el 125è aniversari, va col·locar les lletres de la paraula Barcelona al febrer, i amb l’espectacle i l’encesa persegueix crear una nova imatge a la ciutat. A partir d’avui, el Tibidabo obrirà les portes de les 11.00 a les 21.00 de dimecres a diumenge. I a partir de l’1 d’agost, retardarà el tancament fins a les 22.00. Des d’aquell dia, es reprendrà a la plaça dels Somnis una proposta pròpia de la nit del parc, el Laser Show, espectacle de llums, colors i música.
Pel que fa a nova programació, el Tibidabo esgrimeix La volta al món, espectacle familiar protagonitzat per les Mascotes del Tibidabo, i Més cabrioles, la segona temporada de l’espectacle Cabrioles de fil, del Marionetarium.
Davant de les temperatures desorbitades, el parc comptarà a partir de divendres amb la zona Platja Tibidabo, un espai fresc d’oci i de descans que estarà situat a la zona de les fonts d’aigua i on hi haurà para-sols, hamaques i zones de sorra per a joc. A més, una animació itinerant , Els bombers, recorrerà els diferents espais refrescant els visitants.
Les lletres de la reproducció del nom de Barcelona responen a un projecte del conegut arquitecte Josep Miàs, de Mias Arquitectura, que ja va deixar una empremta molt rellevant al parc, al ser l’autor de la Cuca de Llum del Tibidabo. Les lletres mesuren 1,5 metres d’amplada, 50 centímetres de profunditat i dos metres d’altura. Són metàl·liques i compten amb una part translúcida amb una tira led per il·luminar-les. Les lletres tindran diferents composicions.
La Cuca de Llum, avariada
En principi, estava previst que els convidats arribessin a l’acte d’encesa de les lletres majoritàriament amb el sistema de transport preferit pel parc, la Cuca de Llum, el transport inaugurat el 2021 que va substituir l’històric funicular, que, al seu torn, havia començat a funcionar el 1958.
El nou sistema va formar part del procés de renovació del parc en la reobertura després de la pandèmia de la covid, i un dels seus objectius era aconseguir que els usuaris del parc d’atraccions minimitzessin l’ús del vehicle privat per pujar a la muntanya.
Però ahir, la Cuca de Llum no va poder pujar al Tibidabo els que hi anaven a assistir al començament de la temporada estiuenca. El transport es va avariar, i es van posar a disposició dels visitants autobusos alternatius.
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