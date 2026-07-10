Maniobra de risc
Els bombers alerten els veïns que decideixen fugir del foc: «Confieu en les indicacions i no us autoevacueu»
La tragèdia d’Almeria torna a posar el focus en el perill de no confinar-se a casa, l’opció més segura malgrat que sembli arriscat
Juanma Moreno, sobre els morts de l’incendi d’Almeria: «Molts van buscar la sortida natural i no van pensar que pogués convertir-se en una ratera»
Guillem Costa
La tragèdia d’Andalusia, que deixa almenys 12 persones mortes, ha tornat a posar el focus sobre els riscos d’intentar fugir en un vehicle de les flames d’un incendi forestal fora de control. A Almeria, en una zona de cases disseminades i ‘cortijos’, molts veïns van optar per buscar «una sortida natural» perquè coneixien els camins i no van pensar que aquestes vies es convertirien en «una ratera», en paraules del president autonòmic Juanma Moreno.
Aquest tipus de conductes, que es repeteixen sovint davant els incendis, preocupen greument Protecció Civil i els bombers. Aquest divendres, després de la catàstrofe a Almeria, Tamara García de la Calle, directora general de de Prevenció i Extinció d’Incendis, ha volgut traslladar el condol per les víctimes i ha recordat la importància de seguir les recomanacions: «Ens inquieta especialment que la gent miri d’escapar pel seu compte i vam insistir en la importància que la gent confiï en els bombers».
Jaume Minguell, director general de Boscos, ha enviat un missatge similar: «L’incendi d’Almeria ens recorda la necessitat de complir les indicacions». «Sisplau, no us autoevacueu», ha resumit García de la Calle.
Protegir les cases
«Els bombers sempre mirem de protegir la vida i quan s’ordena el confinament tot i que el foc sigui a prop, és perquè s’ha estudiat moltíssim la situació i s’ha determinat que és l’opció més segura», ha explicat la directora general dels bombers. «Mai deixarem ningú sol i si les flames arriben a un edifici hi intervindrem», insisteix García de la Calle.
Les evacuacions, una mesura extrema que només es porta a terme quan hi ha marge de temps i la zona habitada està realment amenaçada, han de fer-se sota la direcció de Protecció Civil i els bombers, que saben com, quan i de quina manera s’ha d’abordar la maniobra. L’advertència va en la mateixa direcció del que deia en les últimes hores la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en conversa amb aquest diari: «En alguns casos, l’autoevacuació pot sortir bé, però també pot sortir molt malament».
García de la Calle ha posat l’exemple d’El Farell, la urbanització de Caldes de Montbui amenaçada per l’incendi de Setnmenat. «Els bombers tenien clar que no es podien protegir les vivendes que eren dins del bosc però van optar pel confinament perquè una evacuació per una única carretera podia resultar fatal», ha assegurat. «Si tothom segueix les indicacions, podem centrar-nos a protegir la gent», prossegueix.
84.000 confinats a Catalunya
En una setmana, a Catalunya, s’ha arribat a confinar més de 84.000 persones per incendis forestals. La informació s’ha transmès, normalment, a través del sistema ES-Alert que envia una alerta als mòbils. Però les autoritats afirmen que no tothom compleix i consideren que s’està posant en risc la seguretat dels operatius.
La persona, quan rep el missatge, ha de refugiar-se dins d’un edifici i només avisar els bombers en cas que el foc realment arribi a casa seva. «Si la gent se’n va i es troba a l’exterior o en un vehicle, no podem garantir que tindrà una protecció efectiva», ha advertit García de la Calle. A més del foc, també hi ha el risc del fum, que pot ser dens i reduir molt la visibilitat, especialment si se circula amb cotxe.
«Malgrat que en tot moment comuniquem la situació de l’incendi, un ciutadà no coneix l’estratègia operativa ni sap cap a on avançarà el foc, si canviarà el vent o quines zones poden ser de risc en pocs minuts», va avisar la subdirectora de Protecció Civil.
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