La calor va causar al juny 5.100 morts a Alemanya
Gemma Casadevall
Alemanya no es deslliura dels estralls en vides humanes de la calor extrema, amb xifres que es van enfilar a màxims en els tot just pocs dies de juny en què es van registrar temperatures màximes tant diürnes com nocturnes. Un total de 5.120 persones van morir a conseqüència de la calor extrema en tot el mes de juny, segons estimacions de l’Institut Robert Koch (RKI). Després d’aquesta xifra inusualment alta s’amaga una dada molt reveladora de fins a quin punt el país està poc preparat per a aquestes situacions: 4.310 d’aquestes morts es van produir la setmana del 22 al 28 de juny, principalment en persones a partir de 80 anys. En aquells dies es van registrar rècords històrics absoluts, amb una màxima diürna de 41,7 graus i de 29,4 graus a la nit. En total van ser cinc dies en què tot el país va estar en alerta roja, a la qual cosa va seguir un dràstic descens de les temperatures per situar-se en nivells propis gairebé de la tardor, incloses pluges torrencials i ventades.
Durant aquella setmana àlgida de màximes es van anar acumulant un rècord rere l’altre. Les autoritats nacionals, regionals i municipals van llançar les habituals recomanacions a la població de tancar-se a casa en les hores punta del dia. El Govern de Friedrich Merz s’ha compromès a agilitar l’adaptació dels espais públics a la nova realitat climàtica.
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