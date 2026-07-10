El Carilló del Palau de la Generalitat torna a posar banda sonora a l'estiu barceloní.
El Pati dels Tarongers tornarà a convertir-se en l'escenari del Festival Internacional de Carilló de Barcelona, una cita única en què el gran protagonista és un instrument tan singular com monumental.
L'assistència és gratuïta, tot i que cal inscripció prèvia a causa de l'aforament limitat.
Cada mes de juliol, el Palau de la Generalitat obre una de les seves portes més especials per oferir una experiència que combina patrimoni, música i nits d'estiu. El Pati dels Tarongers tornarà a convertir-se, els dies 17, 18, 19, 24, 25 i 26 de juliol, a les 21 hores, en l'escenari del XXXIII Festival Internacional de Carilló de Barcelona, una cita única en què el gran protagonista no és una orquestra ni un piano, sinó un instrument tan singular com monumental: el Carilló del Palau, format per 49 campanes de bronze capaces d'interpretar des de grans clàssics, com Mozart, fins a bandes sonores o música contemporània.
A diferència de qualsevol altre instrument, el carilló no ocupa un escenari: està instal·lat a la part més alta de l'edifici i és des d'allà que les campanes omplen de música el cor del Palau. Inaugurat l'any 1976, l'instrument pesa prop de cinc tones i disposa d'un teclat manual que permet al carillonista interpretar les obres amb una precisió extraordinària. Durant els concerts, el públic podrà seguir la interpretació en directe mitjançant un circuit intern de vídeo que mostrarà els moviments del músic sobre el teclat.
Una cita multicultural
La 33ª edició reunirà alguns dels carillonistes més prestigiosos del panorama internacional, procedents del Japó, el Canadà, Bèlgica, Polònia, els Països Baixos i França, juntament amb la carillonista titular del Palau de la Generalitat, Anna Maria Reverté, referent en la divulgació i la preservació d'aquest patrimoni musical.
Cada vetllada oferirà un viatge diferent. El festival arrencarà el 17 de juliol amb la japonesa Naoko Tsujita, que proposarà un recorregut musical entre el Canadà i el Japó, combinant obres originals per a carilló, música d'anime i una peça inspirada en les xemeneies d'Antoni Gaudí. L'endemà, el belga Lorenz Meulebroek acostarà el públic a la tradició festiva flamenca amb un repertori en què conviuran valsos, tangos i melodies vinculades als gegants de Dendermonde.
El 19 de juliol, la polonesa Monika Kaźmierczak presentarà un programa centrat en la creació contemporània que inclourà diverses estrenes mundials. El relleu el prendrà, el 24 de juliol, el neerlandès Rien Donkersloot, reconegut per la seva capacitat d'improvisació, mentre que el 25 de juliol serà el torn del francès Charles Dairay, que demostrarà la versatilitat de l'instrument interpretant des de Vivaldi o Mozart fins a grans noms de la chanson francesa, com Jacques Brel o Charles Aznavour.
La cloenda, el 26 de juliol, anirà a càrrec de la carillonista del Palau, Anna Maria Reverté
Amb accent català
La programació d'enguany estableix un diàleg entre música i patrimoni. Coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, dos dels concerts retran homenatge a l'arquitecte català mitjançant obres inspirades en el seu univers creatiu, inclosa una composició escrita expressament per al Carilló del Palau que s'estrenarà durant el festival.
La cloenda, el 26 de juliol, anirà a càrrec d'Anna Maria Reverté, que oferirà un recital dedicat a la música catalana i retrà homenatge a Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. El recital reunirà composicions de Ferran Sor, Miquel Llobet i Frederic Mompou, a més d'una selecció de melodies tradicionals catalanes.
L'assistència és gratuïta, tot i que cal inscripció prèvia a causa de l'aforament limitat. Les reserves es poden fer fins al dijous anterior a cada concert a través del web del Carilló del Palau o trucant al 012. Les persones que no hi puguin assistir presencialment també podran seguir les actuacions a través del canal de YouTube del Carilló del Palau.
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