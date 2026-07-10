Previsió meteorològica
Catalunya s’acomiada aquest divendres de la segona onada de calor de l’estiu i es prepara per a la tercera a partir de diumenge
Els models apunten que dimarts i dimecres de la setmana que ve seran jornades de calor extrema en les quals es podrien tornar a activar avisos de nivell taronja o fins i tot vermell
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Catalunya bat rècords de calor fins ara impensables en un dimecres infernal amb mínimes de 32 ºC a Portbou i màximes de 40,9 ºC a Barcelona
Valentina Raffio
Bones i males notícies. ¿La bona? El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que aquest divendres finalitza la segona onada de calor de l’estiu, un episodi que ha batut rècords absoluts de temperatura i que ha deixat gairebé 45 graus al Ponent de Lleida, màximes de 40 a Barcelona i mínimes de 32 a l’Empordà. En les pròximes hores, sobretot de cara a dissabte, tot apunta que els termòmetres catalans viuran un alleujament tèrmic significatiu. ¿La dolenta? Segons apunten els pronòstics, a partir de diumenge s’iniciarà un altre episodi que, tal com afirmen els experts, es convertirà en la tercera onada de calor de l’estiu. Els experts afirmen que aquest episodi, que s’allargarà durant tota la setmana que ve, podria ser igual o més intens que el viscut aquesta última setmana, per la qual cosa convé extremar precaucions.
Els models afirmen que la tercera onada de calor de l’estiu arrencarà diumenge i, en primera instància, activarà avisos de nivell groc en àmplies zones de l’ interior davant el risc de registrar màximes per sobre dels 40 graus a moltes localitats. Per a aquella jornada s’han activat avisos des de la Vall d’Aran fins al Ripollès i des de l’Alta Ribagorça fins al Segrià davant l’arribada de temperatures extremes. Segons expliquen des del Meteocat, és molt possible que a partir de dilluns s’activin més avisos per calor a tot el territori. Sobretot de cara a dimarts i dimecres, que ja es perfilen com els dies àlgids d’aquest nou episodi de calor extrema.
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