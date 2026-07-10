Els focs obliguen a confinar 84.000 persones en menys d’una setmana
Els incendis simultanis d’aquests últims dies, ara estabilitzats, han obligat els bombers a demanar a molts veïns que es mantinguin a casa.
Guillem Costa
L’estratègia de confinar els veïns en risc pels incendis forestals s’ha traduït, en tan sols una setmana, en més de 84.000 persones afectades per aquesta mesura. Durant els últims dies, Catalunya ha viscut una onada de calor i un greu episodi de simultaneïtat d’incendis. Tots estabilitzats ahir a la nit, també el de Guimerà (Urgell), que va obligar a confinar 19.000 persones.
A l’hora de gestionar les operacions per donar resposta als focs, Protecció Civil i els bombers han optat per reforçar l’estratègia habitual quan hi ha cases i veïns en risc: confinar la població en comptes d’evacuar-la. La majoria dels qui van rebre un missatge ES-Alert avisant que havien de tancar les portes i les finestres i no sortir de casa es van concentrar a l’Anoia (33.000). El foc de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) va confinar 12.000 persones i el de Navarcles (Bages), 9.000.
No obstant, a Protecció Civil avisen que no tothom segueix les indicacions de les autoritats i admeten que aquest incompliment posa en risc la seva seguretat. Imma Solé, subdirectora general de Coordinació i Gestió d’Emergències, detalla la situació: "És cert que alguns no en fan cas i decideixen fugir pel seu compte, però ens hem d’esforçar a explicar bé per què s’està més protegit a casa que no pas intentant allunyar-se de l’incendi". Solé assegura que el confinament es demana quan es detecta un "risc per a la vida o la salut de la gent". "Si la gent se’n va i es troba a l’exterior o en un vehicle, no podem garantir que tindrà una protecció efectiva", alerta Solé.
El perill del fum
A més del foc, també hi ha el risc del fum, que pot ser dens i reduir molt la visibilitat: "Per falta de visibilitat, una persona pot acabar entrant en una zona més perillosa sense adonar-se’n". "Sempre val més que l’incendi et trobi dins d’un edifici que pugui actuar com a barrera de protecció", resumeix.
Les evacuacions, una mesura extrema que només es porta a terme quan hi ha marge de temps i la zona habitada està realment amenaçada, s’han de fer només quan la via d’evacuació és 100% segura.
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