Els llums nadalencs de disseny s’expandiran a nous barris
Barcelona ampliarà aquest any l’enllumenat fins als 130 quilòmetres de carrers. A més, es recuperaran els galets creats per Ramon Bigas i s’il·luminaran edificis singulars. En total, l’operació comptarà amb un pressupost de 4,6 milions.
Gisela Macedo
Mentre Barcelona passa una nova i sufocant onada de calor, l’Ajuntament ja prepara la pròxima campanya nadalenca. "És tradició" en aquest consistori presentar l’enllumenat de Nadal en ple estiu, tal com va dir fent broma la cinquena tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, a l’inici de la presentació celebrada ahir, en la qual va donar a conèixer com seran els llums del Nadal 2026-2027. Aquest any, la capital catalana comptarà amb més carrers il·luminats i continuarà apostant per les seves característiques instal·lacions de disseny, que aquesta vegada també es podran veure fora del centre.Mentre Barcelona passa una nova i sufocant onada de calor, l’ajuntament ja prepara la pròxima campanya nadalenca. "És tradició" en aquest consistori presentar l’enllumenat de Nadal en ple estiu, tal com ha fet broma la cinquena tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, a l’inici de la presentació celebrada aquest dijous, en la qual ha donat a conèixer com seran els llums del Nadal 2026-2027. Aquest any, la capital catalana comptarà amb més carrers il·luminats i continuarà apostant per les seves característiques instal·lacions de disseny, que aquesta vegada també es podran veure fora del centre.
En total, la campanya comptarà amb un pressupost de 4,6 milions d’euros, dels quals més del 65% procediran de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). Gil va remarcar que aquest finançament permet "tornar" a la ciutat part dels impostos que paguen els turistes durant les seves estades a la capital catalana.En total, la campanya comptarà amb un pressupost de 4,6 milions d’euros, dels quals més del 65% procediran de l’impost sobre les Estades a Establiments Turístics (IEET). Gil ha remarcat que aquest finançament permet "tornar" a la ciutat part dels impostos que paguen els turistes durant les seves estades a la capital catalana. Aquest hivern, la principal novetat serà l’augment de l’enllumenat fins als 130 quilòmetres de carrers, quatre quilòmetres més que l’any passat. La il·luminació es repartirà pels 10 districtes amb l’objectiu d’incentivar la compra als comerços de proximitat durant les festes.Així, aquest hivern, la principal novetat serà l’augment de l’enllumenat fins als 130 quilòmetres de carrers, quatre quilòmetres més que l’any passat. La il·luminació tornarà a repartir-se pels deu districtes amb l’objectiu d’incentivar la compra als comerços de proximitat durant les festes.
Col·laboració d’ADI-FAD
L’Ajuntament torna a agrupar la campanya sota la marca Barcelona Llums de Nadal, amb la qual vol consolidar el seu particular model de llums "d’autor", de la mà de dissenyadors locals, i amb la col·laboració de l’Associació de Disseny Industrial ADI-FAD. De fet, han sigut precisament aquests llums singulars els que han donat a Barcelona el títol de Capital Europea del Nadal 2026, un reconeixement que promou la UE i que li va concedir l’any passat l’entitat European Capital of Christmas.L’ajuntament torna a agrupar la campanya sota la marca ‘Barcelona Llums de Nadal’, amb la qual vol consolidar el seu particular model de llums "d’autor", de la mà de dissenyadors locals, i amb la col·laboració de l’Associació de Disseny Industrial ADI-FAD. De fet, han sigut precisament aquests llums singulars les que han donat a Barcelona el títol de Capital Europea del Nadal 2026, un reconeixement que promou la Unió Europea i que li va concedir l’any passat l’entitat European Capital of Christmas.
El consistori vol expandir el model més enllà del centre i dels espais estrenats l’any passat, com la Via Laietana, la plaça de Catalunya, Aragó, la Gran Via i el passeig de Sant Joan. Els nous llums de disseny arribaran també a la rambla Prim, a Sant Martí, amb un disseny de Hey Studio, i al passeig Maragall, entre Horta-Guinardó i Sant Andreu, amb una proposta de Jordi Canudes i Ingrid Picanyol.Per això, el consistori vol expandir el model més enllà del centre i dels espais que ja es van estrenar l’any passat, com són la Via Laietana, plaça de Catalunya, Aragó, Gran Via i passeig de Sant Joan. Així, els nous llums de disseny arribaran també a la Rambla Prim, a Sant Martí, amb un disseny de Hey Studio, i al passeig Maragall, entre Horta-Guinardó i Sant Andreu, amb una proposta firmada per Jordi Canudes i Ingrid Picanyol.
El consistori també va explicar que mantindrà la il·luminació en alguns dels principals eixos de la ciutat, com la ronda Sant Pere, Balmes, la plaça Urquinaona, la Rambla i l’avinguda del Paral·lel. Aquesta última s’il·luminarà en tota la longitud per primera vegada.El consistori també ha explicat que mantindrà la il·luminació en alguns dels principals eixos de la ciutat, com ronda Sant Pere, Balmes, plaça Urquinaona, les Rambles i l’avinguda del Paral·lel. Aquesta última s’il·luminarà en tota la seva longitud per primera vegada. Així mateix, es recuperaran els populars galets dissenyats per Ramon Bigas, que es col·locaran a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel, per homenatjar aquest aliment tradicional del Nadal català.Així mateix, es recuperaran els populars ‘Galets’ dissenyats per Ramon Bigas, que es col·locaran a 13 mercats de la ciutat i també a la plaça de Sant Miquel, homenatjant així aquest aliment tradicional tan típic del Nadal català.
Una altra novetat serà la incorporació de dos mercats municipals més al programa d’il·luminació de façanes. Aquest any estrenaran decoració nadalenca el mercat de l’Abaceria, a Gràcia, i el mercat de Montserrat, a Nou Barris. Tots dos se sumaran als mercats del Clot i de la Vall d’Hebron.Una altra de les novetats serà la incorporació de dos mercats municipals més al programa d’il·luminació de façanes. Aprofitant les seves reconstruccions, aquest any estrenaran decoració nadalenca el mercat de l’Abaceria, a Gràcia, i el mercat de Montserrat, a Nou Barris. Tots dos se sumaran als mercats del Clot i de la Vall d’Hebron, que ja van comptar amb aquesta il·luminació l’any passat. La campanya de llums de Nadal municipal tornarà a il·luminar més de 50 fonts ornamentals. Entre aquestes hi haurà les de la plaça de la Mercè, la plaça Karl Marx, el llac de la Nova Icària, la plaça Francesc Macià, la plaça Verda de la Prosperitat, Can Mantega i la Cascada de la Ciutadella.La campanya de llums de Nadal municipal tornarà a il·luminar també més de 50 fonts ornamentals repartides per tota la ciutat. Entre elles hi haurà les de plaça de la Mercè, plaça Karl Marx, el llac de la Nova Icària, plaça Francesc Macià, plaça Verda de la Prosperitat, Can Mantega o la Cascada de la Ciutadella.
Així mateix, s’il·luminaran zones afectades per obres de llarga durada per ajudar les botigues locals afectades. Es destinarà una partida especial de 204.000 euros per instal·lar 255 arcs de llum i 272 figures lluminoses.Així mateix, s’il·luminaran expressament zones afectades per obres de llarga durada, amb la intenció, segons l’ajuntament, d’ajudar les botigues locals que s’estan veient afectades. Per a això es destinarà una partida especial d’uns 204.000 euros, amb la qual s’instal·laran 255 arcs de llum i 272 figures lluminoses. Es col·locaran també 26 tòtems nadalencs en diferents barris, alguns d’allunyats del centre, i s’il·luminaran edificis singulars com el Centre Cívic Sagrada Família, la Casa del Rellotge, Can Valent i les seus dels 10 districtestambé es col·locaran 26 tòtems nadalencs en diferents barris, alguns allunyats del centre, i s’il·luminaran edificis singulars com el Centre Cívic Sagrada Família, la Casa del Rellotge, Can Valent i les seus dels deu districtes.. L’Ajuntament repetirà les rutes temàtiques de llums, que permetran recórrer els principals eixos comercials, les instal·lacions d’autor, les fonts il·luminades, els comerços emblemàtics i els aparadors dissenyats per escoles de disseny a les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí.
També en el marc dels preparatius d’aquesta campanya nadalenca, l’Ajuntament va obrir una convocatòria d’ajudes d’1,3 milions perquè les associacions de comerciants financin l’enllumenat dels carrers i animin els ciutadans a comprar a les botigues. Les subvencions cobriran fins al 75% del cost de cada projecte, amb un màxim de 120.000 euros per entitat.També en el marc dels preparatius d’aquesta campanya nadalenca, l’ajuntament ja ha obert una convocatòria d’ajuts d’1,3 milions d’euros perquè les associacions de comerciants puguin finançar l’enllumenat dels seus carrers i animar els ciutadans a comprar a les seves botigues. Les subvencions cobriran fins al 75% del cost de cada projecte, amb un màxim de 120.000 euros per entitat.
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