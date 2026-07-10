Felip VI entrega les 98 beques de La Caixa per fer postgraus
El Rei presideix la concessió de les ajudes, amb un cost mitjà de 100.000 euros per persona, als millors estudiants per continuar la formació a les universitats més prestigioses del món.
Pilar Santos
La formació internacional del talent espanyol va tornar a centrar ahir una de les cites tradicionals de l’agenda de Felip VI. El Rei va presidir al CaixaForum de Madrid la 44a edició de l’entrega de les beques de postgrau a l’estranger de la Fundació La Caixa. Aquest any se n’han concedit 98 (dues persones hi han renunciat) i han sigut escollies per l’excel·lència acadèmica entre 1.101 sol·licituds per continuar la formació en algunes de les universitats més prestigioses d’arreu del món.
Cada beca, el cost mitjà de la qual voreja els 100.000 euros, cobreix íntegrament la matrícula, la manutenció, els desplaçaments i la preparació prèvia a la incorporació a les universitats de destinació. Les destinacions tornen a concentrar-se en els grans pols acadèmics internacionals. El Regne Unit rebrà 38 becaris i els Estats Units 34 més, seguits de Suïssa (9), França (5), els Països Baixos (4) i Alemanya (3). Entre les universitats de destinació destaquen la Universitat de Cambridge, amb 10 becaris; la de Colúmbia, amb nou; la London School of Economics and Political Science, amb vuit, i també l’ETH de Zúric i la Universitat Harvard, amb cinc becaris cadascuna.
El Monarca va dedicar unes paraules als joves des del faristol, on va remarcar la gran oportunitat que tenen amb aquestes ajudes i els va dir que també es pot fer país des de fora. "Esperem que aquest camí llarg o curt us porti de tornada", va dir. "Sempre us animo a tenir al cor el record [d’Espanya] i a contribuir en la manera que sigui possible a fer que aquest país nostre continuï progressant i arribant a cotes de benestar i de progrés que tots ambicionem", va indicar als becats.
Desenvolupar la "vocació"
El Rei va destacar l’"exigència" del procés per aconseguir la beca. "Enhorabona, de veritat. És emocionant ser testimoni d’això, de veure que teniu tota una vida plena de possibilitats. Aquesta és una grandíssima oportunitat per desenvolupar el que voleu fer, la vostra vocació. Continuar polint el vostre talent, continuar perfeccionant aquells elements que us han forjat. Molts els heu adquirit de la família, dels vostres professors, del vostre entorn, com deia l’Isidre [Fainé, president de la Fundació], també d’alguna paraula, d’algun copet a l’esquena, alguna indicació o alguna idea que us ha il·luminat i us ha obert la curiositat i el desig d’encetar un camí en una direcció determinada", va afirmar el Monarca.
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