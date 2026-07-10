L’escola de psicòlegs investiga la terapeuta dels Andic
L’organisme estudia un possible intrusisme professional i mala praxi, i recorda que la falta de col·legiació comporta multes.
J. G. Albalat
El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) està investigant la terapeuta dels Andic, Julia Lüderwaldt, per "determinar si existeixen indicis d’intrusisme professional o de mala praxi", segons indica un comunicat fet públic pel COPC ahir a la tarda. Si l’organisme constata "qualsevol actuació que pugui vulnerar la normativa vigent o els principis deontològics de la professió", exercirà "totes les accions que estiguin al seu abast en ús de tots els instruments jurídics i institucionals de què disposa".
El COPC afirma que "no consta" que Lüderwaldt hagi estat col·legiada ni en aquest organisme ni "en cap altra escola de psicologia d’Espanya". A més, com que no està col·legiada, el COPC "no disposa de cap informació sobre els estudis finalitzats ni la titulació" més enllà del fet que en la documentació judicial "es pugui parlar d’ella com a psicòloga". L’organisme remarca que, per exercir de psicòleg a Espanya, és obligatori tenir, com a mínim, "la titulació de graduat o llicenciat en Psicologia i, a més, col·legiar-se". La llei 7/2006, de les professions col·legiades, considera el fet de no estar col·legiat una "falta administrativa que pot comportar sancions econòmiques".
El COPC també recorda que, "com que el secret professional no està lligat a la col·legiació sinó a una legislació més general que regula aquesta matèria, el fet de no estar col·legiada no l’exclouria del secret professional, com tampoc el fet d’estar-ho".
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