Les obres per consolidar el clot es faran les 24 hores del dia
ALMA RODELGO
Tres dies després de l’aparició del clot del Putxet, ahir, els veïns dels 93 habitatges afectats van ser convocats a una nova sessió informativa de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per detallar-los l’evolució dels treballs. La principal novetat anunciada va ser que les obres per consolidar i compactar el terreny remogut entre la cavitat i el túnel passen a realitzar-se de manera ininterrompuda durant les 24 hores del dia per accelerar-les abans de les conclusions que està previst donar a conèixer demà.
Territori va confirmar posteriorment en un comunicat l’inici de les tasques de consolidació, que Infraestructures.cat ha encarregat a les constructores de l’L9, "a proposta dels experts tècnics desplaçats in situ". Ja s’ha completat una primera ronda d’inspecció en tots els immobles a què s’ha pogut accedir i "els resultats obtinguts indiquen que no s’ha detectat cap patologia que comprometi la integritat estructural dels edificis ni que representi un risc per a la seva estabilitat". Allunya, així, l’eventualitat de demolicions o col·lapses.
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