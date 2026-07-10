Tragèdia a Almeria
Deu dels onze morts en l’incendi de Los Gallardos (Almeria) són estrangers
Les víctimes van mirar de buscar una sortida pel seu compte a través d’una rambla, cosa que va resultar «una veritable trampa», segons el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d’Andalusia, Antonio Sanz
Incendi a Almeria, en directe: última hora dels morts a Los Gallardos
Domingo Díaz
L’incendi que des d’ahir afecta Los Gallardos, a Almeria, ha segat fins al moment almenys la vida d’11 persones, de les quals –a falta de la identificació definitiva– deu són estrangeres, mentre que un total de 600 persones han hagut de ser desallotjades i 193 es troben reallotjades en diferents albergs.
En declaracions als periodistes al Lloc de Comandament Avançat (PMA) de l’incendi, el conseller de Presidència, Antonio Sanz, ha explicat que dels 600 desallotjats, 193 estan acollits en diferents albergs i en centres provisionals com el teatre de Lubrín, en un poliesportiu de Garrucha i també en un convent d’Antas.
Quatre dels morts, pel que sembla, anaven en un cotxe, tots són estrangers i possiblement britànics per l’indici del volant contrari del vehicle. Les altres set persones mortes anaven en un grup de nou, de les quals dues van poder salvar-se, segons ha revelat Sanz, que ha detallat que un d’ells és de nacionalitat espanyola i la resta podrien ser també estrangers –belgues o britànics–.
El vicepresident primer de la Junta d’Andalusia ha explicat que «el prioritari és l’acció», tant a «atendre les persones ferides, com de buscar familiars que estan acollits en albergs. També hi ha la tasca lògica en relació amb els morts», va apuntar Sanz.
Sanz va explicar que el foc, que ja ha costat la vida a onze morts, té el seu origen en una línia elèctrica. «Acaba avançant molt ràpid, amb un vent molt important, i tot això a una velocitat extraordinària, en una situació molt complexa, perquè com ara pot explicar l’alcalde, hi ha múltiples disseminats», va assenyalar el vicepresident. «Després, d’altra banda, és una zona de moltíssim barranc on actuar amb els dispositius d’incendi és francament complex, perquè no pot entrar ni la maquinària. La veritat és que estem davant una situació que només podem qualificar de tragèdia, perquè evidentment avui està sent una jornada i ahir tràgica», va explicar Sanz.
El vicepresident primer de la Junta d’Andalusia va insistir que les morts es van produir per les sortides dels veïns, que van mirar de fugir, una cosa que també va assenyalar Juanma Moreno. «Malgrat una evacuació realitzada per l’ajuntament i intentant donar instruccions a tots els veïns, juntament amb la Guàrdia Civil i juntament amb els dispositius locals, es fa una feina que ha evitat, evidentment, situacions pitjors perquè l’incendi no afectés». Sobre les situacions que es van produir en els disseminats, Sanz va explicar que quatre persones van morir en un cotxe. «Són de nacionalitat estrangera, podrien ser britànics». L’altre escenari amb morts és de nou persones que surten caminant, dos aconsegueixen salvar-se i les altres set moren. Un d’ells és espanyol i els altres podrien ser belgues o britànics també».
En aquest sentit, va ressaltar la importància d’atendre sempre la recomanació de les autoritats. «Si les autoritats indiquen que cal evacuar i diuen per on cal evacuar, és clau atendre aquestes peticions. En aquest cas, ha pogut passar que buscant la sortida ja tardana, perquè no hi hagués hagut una decisió per part d’ells anterior, les sortides no fossin les adequades i es fiquessin en una ratera, en una trampa. Una rambla on pràcticament no tenia ni sortida, amb la qual cosa, ha fet que lamentablement hàgim de lamentar profundament aquests onze morts».
Des d’aquest dijous actua un dispositiu compost per 464 efectius, 124 vehicles, gairebé una vintena de mitjans aeris, i aquest matí, des de les 8.00 hores, s’han incorporat moltíssims mitjans aeris, mentre que des de l’Infoca s’està treballant amb 21 guàrdies, nou camions i diferents tècnics d’operacions fins als prop de 180 efectius.
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