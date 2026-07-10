Almenys 11 morts en un incendi forestal a Almeria
Les víctimes van ser sorpreses a l’interior de vehicles
L’origen de les flames seria la caiguda d’un cable elèctric
Almenys 11 persones han mort en el greu incendi forestal que afecta el municipi de Los Gallardos (Almeria),segons ha informat el conseller de Presidència, Sanitat i Emergències, Antonio Sanz, que ha advertit que la xifra continua sent variable atesa la complexitat de la gestió de l’emergència sobre el terreny. El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat que hi ha 19 persones desaparegudes. També hi ha quatre ferits greus i quatre més de menys consideració.
Els cossos dels morts es van localitzar en una pedania del municipi de Bédar (Almeria),on algunes de les víctimes van ser sorpreses per les flames a l’interior dels seus vehicles. Sanz ha reiterat que es tracta d’una «tragèdia sense precedents» i «de l’incendi de més conseqüències fins ara» a la comunitat autònoma. No només això, en aquests moments, el de Los Gallardos és ja el segon incendi amb més víctimes mortals de la història d’Espanya, només per darrere del que va causar 20 morts a La Gomera.
El conseller de Presidència ha fet una crida explícita a la calma i a evitar decisions unilaterals d’evacuació, insistint els veïns en l’absoluta necessitat de no prendre camins ni vies d’escapament que no hagin sigut coordinats i autoritzats de manera expressa pels serveis d’emergència.
Les indagacions inicials confirmen que la desviació per rutes improvisades enmig de la densa fumarada va agreujar les conseqüències del desallotjament en les primeres hores del succés. Sanz ha concretat dos «escenaris»: un amb quatre persones d’origen britànic mortes en un vehicle, i un altre amb set morts que pel que sembla « estaven caminant» i «buscant una sortida» que «no era la prevista».
«Tenim en aquests moments 122 persones reallotjades tant al teatre de Lubrín com al poliesportiu de Garrucha [...] gairebé totes procedents de Bédar», ha dit Sanz. «La situació de l’incendi és complexa. És un incendi amb moltíssim barranc en què no ha pogut entrar maquinària, en el qual no hi ha zones d’accés. La topografia és dolentíssima», ha explicat Sanz, que ha concretat que el «flanc dret és el més preocupant», on el foc pot acabar en zones de cultiu, i un flanc esquerre «molt actiu» en què encara no s’ha pogut entrar a treballar.
«L’actualització del perímetre de l’incendi s’estima en unes 3.150 hectàrees calcinades [...] Durant la gestió d’aquest incendi hem tingut moltíssims efectius, 464 efectius amb 124 vehicles. L’Infoca disposa de 21 guàrdies de bombers, que són 150 bombers, 9 camions, amb 18 tècnics d’operacions, agents de Medi Ambient», ha assenyalat. Sanz ha concretat que des de primera hora del matí es comptarà amb «11 mitjans aeris i a partir d’allà s’aniran incorporant un nombre més gran» d’aquestes aeronaus, atès que «ja està incorporada la Unitat Militar d’Emergències amb 64 membres», comptant amb 12 autobombes i dues dides.
«Tenim quatre ferits més greus que tenen diferents tipologies de cremades i que segurament acabin sent traslladats a l’Hospital Virgen del Rocío en helicòpter des de l’hospital Torrecárdenas, que és on s’han traslladat, i en tenim quatre menys greus. Per tant, vuit ferits», ha apuntat, d’altra banda, el conseller.
A aquesta hora del matí hi ha evacuats els habitants dels nuclis d’Almocáizar, Font de l’Albarico, Los Pinos, La Serena i el Pinar deBédar, a més dels usuaris del complex turístic «Miraflores».
La caiguda d’un cable elèctric
La xarxa de transports i infraestructures de la comarca del Llevant d’Almeria continua severament afectada, tot i que diverses vies han sigut ja obertes.
L’origen del sinistre, que va motivar més de 150 trucades d’alerta al centre coordinador 112, se situa al quilòmetre 511 de l’esmentada N-340A. Els primers avisos dels testimonis directes van detallar que la caiguda d’un cable d’estesa elèctrica va encendre la vegetació i que el fort vent va propagar les flames amb extrema rapidesa cap a la massa forestal limítrofa.
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